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Гороскоп на березень: цим знакам Зодіаку казково пощастить з грішми

STYLERЖиття    29.02.2020 - 21:03
Гороскоп на березень: цим знакам Зодіаку казково пощастить з грішми
Гороскоп на березень 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку дуже пощастить з фінансами в березні

Гороскоп на березень 2020 обіцяє Стрільцям, Овнам, Левам неймовірний фінансовий успіх. Ґрунтуючись на положенні планет, відомий астролог Павло Глоба розповів, які знаки будуть підхоплені хвилею удачі в першому місяці весни.

Стрільці

Для стрільців перша половина березня, з точки зору фінансів, буде лише стартом успіху, який протягне їх не тільки через березень, але й запросить покататися у сідлі удачі протягом всього року. Будь-які починання будуть безсумнівно приносити прибуток. Пошта буде переповнена пропозиціями роботодавців, а просування по кар'єрних сходах не змусить себе довго чекати.

Також варто відзначити, що саме друга половина березня буде найбільш сприятлива для реалізації планів Стрільців щодо бізнесу. Не варто відтягувати, час діяти!

Овни

У першій половині березня Ваш порив здобути фінансову незалежність просто приречений на успіх. Проблеми, що накопичилися за 2019 розв'яжуться досить несподівано і не менш благополучно. Кредитні тяготи припинять тиснути на Вас, з'явиться можливість повністю розпрощатися з боргами.

Особливо варто звернути увагу на моральний стан, не дайте обставинами побороти себе, адже залишилося небагато.

Леви

Протягом усього місяця березень буде влаштовувати Вам перевірку на міцність. Найголовніше - йти до своєї мети і не упускати її з виду, адже в такому випадку кінець місяця стане для Лева початком успішного підйому по кар'єрним сходинкам.

Будьте уважні до дрібниць і спробуйте попрацювати зі своєю пунктуальністю, запізнення і прогули неприпустимі.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку весна принесе несподіване багатство.

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