Гороскоп на сьогодні: на кого впаде удача 10 травня

Гороскоп на сьогодні 10 травня 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 10 травня розповіли, які сюрпризи приготувала доля кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на травень попереджає всі знаки Зодіаку про велике везіння, яке легко втратити, якщо не прислухатися до порад зірок. 10 травня для багатьох знаків виявиться приємним днем, який буде сприяти їх розвитку та отриманню приємних життєвих сюрпризів. Можливі невеликі клопоти, але зірки підкажуть, що потрібно робити.

Астрологи дали прогноз на 10 травня для всіх знаків Зодіаку і розповіли, які сюрпризи принесуть зірки.

Овни. Не надто вдалий день для нових справ на роботі, однак монотонна і звична праця негативних сюрпризів не принесе. Від важливих розмов з керівництвом сьогодні варто відмовитися в разі, якщо не відчуваєте себе емоційно спокійним.

Тельці. Тельцям сьогодні варто з особливою ретельністю втихомирювати злість і скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити прекрасну можливість впустити трохи свіжого повітря у своє життя. Якщо не лінуватися, то вдасться виконати безліч справ, відкладених на потім.

Близнюки. Зараз у Близнюків сприятливий час для вирішення швидких і енергійних справ. Втім, намагайтеся братися за роботу, яка не вимагає особливої концентрації уваги та великих витрат. Також можливий приплив натхнення, особливо у Близнюків, життя яких пов'язане з творчістю.

Раки. В цей день категорично не можна впадати в ностальгію, скаржитися і жаліти себе. Краще діяти раціонально: щось болить – йдіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – відпочиньте і знову беріться за справи.

Леви. Для Львова сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. В цей день вам буде властиве неабияке красномовство – головне пам'ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу. Доводьте розпочате до кінця і не відступайте і тоді удача може посміхнутися вам. Фортуна любить сміливих!

Діви. День вдалий для енерговитратної, бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте в життя свої самі епатажні плани – є високі шанси на успіх. Вам буде притаманна дивовижна працездатність – втома не буде відчуватися, навіть якщо справ буде більше, ніж зазвичай.

Ваги. Відкиньте лінь і беріться за справи – сміливо починайте нове і рішуче крокуйте до виконання своїх мрій і задумів. Єдина людина, яка буде з вами завжди – це ви. Не забувайте про це і поважайте себе.

Скорпіони. Скорпіонам варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому і не обов'язково корисному. При цьому ділові переговори будуть протікати добре, є високі шанси заручитися необхідною підтримкою.

Стрільці. На Стрільців сьогодні може навалиться лавина роботи, до якої додасться ще й чимало домашніх справ. Пишіть список і по пунктах виконуйте заплановане.

Козероги. У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як вони вам дороги. На роботі ж вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами або начальством. Будьте поступливими й все обійдеться.

Водолії. У відносинах з близькими пам'ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтеся, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або на спокійній прогулянці.

Риби. Наклеп і брехня в цей період віддадуться сторицею і дуже боляче вдарять. Рекомендовано уникати двозначностей, лицемірства. Бажано проявити добрі наміри та допомогти тим, хто цього потребує.

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