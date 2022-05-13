Гороскоп на п'ятницю 13-те: кому зі знаків Зодіаку цей день принесе невдачу, а кому везіння

Гороскоп на особливий день, п'ятницю, 13-те травня 2022, розповість всім знакам Зодіаку, кому пощастить, а кому - не дуже в цю особливу дату.
Про це пише NDR.
Овен, з 21 березня по 20 квітня
Астрологи радять пригальмувати і не проводити цей день в поспіху. Терпіння - ключове слово на сьогодні.
Телець, з 21 квітня по 20 травня
Вам не варто втягуватися у справи, які не повинні робити інші люди. Подумайте про себе в першу чергу.
Близнюки, з 21 травня по 20 червня
Сьогодні ви будете не дуже зосереджені і ризикуєте наробити помилок. Прийміть цей факт і відкладіть важливі справи.
Рак, з 21 червня по 22 липня
Для вас сприятливий час для розмов, візитів до рідних, прогулянок, або навіть невеликої подорожі.
Лев, з 23 липня по 23 серпня
Якщо ви запланували багато справ на цей день, вгамуйтеся і подумайте, чи справді все потрібно робити самому і зараз.
Діва, з 24 серпня по 23 вересня
Зробіть крок назад. Сьогодні ви не досягнете багато, а навпаки зможете втратити здобуті раніше успіхи.
Терези, з 24 вересня по 23 жовтня
Сьогодні сприятливий день для візитів і розмов. Вас зустрінуть з розпростертими обіймами.
Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада
Астрологи попереджають: помилка може вам дорого коштувати. Подумайте, чи варто чинити так, як ви чините.
Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня
Не дозволяйте себе провокувати! Якщо це лише незначна справа, вам слід просто поступитися.
Козеріг, з 22 грудня по 20 січня
Не соромтеся зробити трохи більше для досягнення своєї мети. Інакше вас можуть не помітити і навіть про вас забути.
Водолій, з 21 січня по 19 лютого
Ваш ентузіазм до роботи сьогодні буде величезним. Але якщо ви перестараєтеся, можете втратити забагато нервів.
Риби, з 20 лютого по 20 березня
Сьогодні ви повинні покладатися не на швидкий прогрес, а на ретельні продумані дії. Тільки так у вас все складеться успішно.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити в п'ятницю, 13-го травня, щоб не накликати біду.
Також повідомлялося, коли в 2022 році Трійця, як її будемо святкувати, і чи будуть додаткові вихідні.