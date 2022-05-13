Гороскоп на пятницу 13-е: кому из знаков Зодиака этот день принесет неудачу, а кому везение

Овен, с 21 марта по 20 апреля

Астрологи советуют притормозить и не проводить этот день в спешке. Терпение - ключевое слово на сегодня.

Телец, с 21 апреля по 20 мая

Вам не стоит втягиваться в дела, которые не должны делать другие люди. Подумайте о себе в первую очередь.

Близнецы, с 21 мая по 20 июня

Сегодня вы будете не очень сосредоточены и рискуете наделать ошибок. Примите этот факт и отложите важные дела.

Рак, с 21 июня по 22 июля

Для вас благоприятное время для разговоров, визитов к родным, прогулок, или даже небольшого путешествия.

Лев, с 23 июля по 23 августа

Если вы запланировали много дел на этот день, угомонитесь и подумайте, действительно ли все нужно делать самому и сейчас.

Дева, с 24 августа по 23 сентября

Сделайте шаг назад. Сегодня вы не добьетесь многого, а наоборот сможете потерять добытые ранее успехи.

Весы, с 24 сентября по 23 октября

Сегодня благоприятный день для визитов и разговоров. Вас встретят с распростертыми объятиями.

Скорпион, с 24 октября по 22 ноября

Астрологи предупреждают: ошибка может вам дорого стоить. Подумайте, стоит ли поступать так, как вы поступаете.

Стрелец с 23 ноября по 21 декабря

Не позволяйте себя провоцировать! Если это лишь незначительное дело, вам следует просто уступить.

Козерог, с 22 декабря по 20 января

Не стесняйтесь сделать немного больше для достижения своей цели. Иначе вас могут не заметить и даже о вас забыть.

Водолей, с 21 января по 19 февраля

Ваш энтузиазм к работе сегодня будет огромным. Но если вы переусердствуете, можете потерять слишком много нервов.

Рыбы, с 20 февраля по 20 марта

Сегодня вы должны полагаться не на быстрый прогресс, а на тщательные продуманные действия. Только так у вас все сложится успешно.