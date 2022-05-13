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Гороскоп на п'ятницю 13-те: кому зі знаків Зодіаку цей день принесе невдачу, а кому везіння

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П'ятниця 13 травня 2022 07:00
Гороскоп на п'ятницю 13-те: кому зі знаків Зодіаку цей день принесе невдачу, а кому везіння Фото: Гороскоп на п'ятницю 13-те (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на особливий день, п'ятницю, 13-те травня 2022, розповість всім знакам Зодіаку, кому пощастить, а кому - не дуже в цю особливу дату.

Про це пише NDR.

Овен, з 21 березня по 20 квітня

Астрологи радять пригальмувати і не проводити цей день в поспіху. Терпіння - ключове слово на сьогодні.

Телець, з 21 квітня по 20 травня

Вам не варто втягуватися у справи, які не повинні робити інші люди. Подумайте про себе в першу чергу.

Близнюки, з 21 травня по 20 червня

Сьогодні ви будете не дуже зосереджені і ризикуєте наробити помилок. Прийміть цей факт і відкладіть важливі справи.

Рак, з 21 червня по 22 липня

Для вас сприятливий час для розмов, візитів до рідних, прогулянок, або навіть невеликої подорожі.

Лев, з 23 липня по 23 серпня

Якщо ви запланували багато справ на цей день, вгамуйтеся і подумайте, чи справді все потрібно робити самому і зараз.

Діва, з 24 серпня по 23 вересня

Зробіть крок назад. Сьогодні ви не досягнете багато, а навпаки зможете втратити здобуті раніше успіхи.

Терези, з 24 вересня по 23 жовтня

Сьогодні сприятливий день для візитів і розмов. Вас зустрінуть з розпростертими обіймами.

Скорпіон, з 24 жовтня по 22 листопада

Астрологи попереджають: помилка може вам дорого коштувати. Подумайте, чи варто чинити так, як ви чините.

Стрілець, з 23 листопада по 21 грудня

Не дозволяйте себе провокувати! Якщо це лише незначна справа, вам слід просто поступитися.

Козеріг, з 22 грудня по 20 січня

Не соромтеся зробити трохи більше для досягнення своєї мети. Інакше вас можуть не помітити і навіть про вас забути.

Водолій, з 21 січня по 19 лютого

Ваш ентузіазм до роботи сьогодні буде величезним. Але якщо ви перестараєтеся, можете втратити забагато нервів.

Риби, з 20 лютого по 20 березня

Сьогодні ви повинні покладатися не на швидкий прогрес, а на ретельні продумані дії. Тільки так у вас все складеться успішно.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити в п'ятницю, 13-го травня, щоб не накликати біду.

Також повідомлялося, коли в 2022 році Трійця, як її будемо святкувати, і чи будуть додаткові вихідні.

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