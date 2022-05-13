Гороскоп на пятницу 13-е: кому из знаков Зодиака этот день принесет неудачу, а кому везение
Гороскоп на особенный день, пятницу, 13-е мая 2022, расскажет всем знакам Зодиака, кому повезет, а кому - не очень в эту особую дату.
Об этом пишет NDR.
Овен, с 21 марта по 20 апреля
Астрологи советуют притормозить и не проводить этот день в спешке. Терпение - ключевое слово на сегодня.
Телец, с 21 апреля по 20 мая
Вам не стоит втягиваться в дела, которые не должны делать другие люди. Подумайте о себе в первую очередь.
Близнецы, с 21 мая по 20 июня
Сегодня вы будете не очень сосредоточены и рискуете наделать ошибок. Примите этот факт и отложите важные дела.
Рак, с 21 июня по 22 июля
Для вас благоприятное время для разговоров, визитов к родным, прогулок, или даже небольшого путешествия.
Лев, с 23 июля по 23 августа
Если вы запланировали много дел на этот день, угомонитесь и подумайте, действительно ли все нужно делать самому и сейчас.
Дева, с 24 августа по 23 сентября
Сделайте шаг назад. Сегодня вы не добьетесь многого, а наоборот сможете потерять добытые ранее успехи.
Весы, с 24 сентября по 23 октября
Сегодня благоприятный день для визитов и разговоров. Вас встретят с распростертыми объятиями.
Скорпион, с 24 октября по 22 ноября
Астрологи предупреждают: ошибка может вам дорого стоить. Подумайте, стоит ли поступать так, как вы поступаете.
Стрелец с 23 ноября по 21 декабря
Не позволяйте себя провоцировать! Если это лишь незначительное дело, вам следует просто уступить.
Козерог, с 22 декабря по 20 января
Не стесняйтесь сделать немного больше для достижения своей цели. Иначе вас могут не заметить и даже о вас забыть.
Водолей, с 21 января по 19 февраля
Ваш энтузиазм к работе сегодня будет огромным. Но если вы переусердствуете, можете потерять слишком много нервов.
Рыбы, с 20 февраля по 20 марта
Сегодня вы должны полагаться не на быстрый прогресс, а на тщательные продуманные действия. Только так у вас все сложится успешно.
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