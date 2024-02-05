Гороскоп по картам Таро на неделю: кому ждать денег и счастья, а кому - полного фиаско

Таро-гороскоп на новую неделю (с 5 по 11 февраля) обещает немало насыщенных событий. Одним знакам Зодиака очень повезет, а другим стоит готовиться к полному провалу во всех сферах жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Эта неделя обещает быть насыщенной. Вам стоит сконцентрироваться на работе и повысить свою продуктивность, тогда результаты стараний вас точно не огорчат. Кроме этого, вы сможете найти источник дополнительного дохода.

К выходным вы можете устроить мини-путешествие, найдите немного времени для отдыха с любимым человеком или друзьями. Это поможет поднять ваше настроение и выдохнуть после насыщенных дней.

Телец

Вас ждут позитивные новости. Перед вами откроются новые возможности, вы сможете взлететь на вершину, если перестанете стесняться своих скрытых талантов. Помимо этого, в вашей семье грядет пополнение.

Позаботьтесь о своем здоровье и постарайтесь себя не перетруждать. А в романтических отношениях вам стоит проявлять бдительность, это поможет избежать недоразумений.

Близнецы

Вы сможете удачно вложить деньги или же получить прибыль за проекты, которые реализовали в прошлом. Также вас могут порадовать щедрым подарком. Распоряжайтесь деньгами с умом, обязательно раздайте долги.

В отношения с любимым человеком вам стоит искать компромиссы. Вы сможете достичь гармонии и насладиться взаимностью. Однако для этого придется приложить усилия.

Рак

Новая неделя - отличный период для получения новых навыков. Вы сможете повысить уровень своего профессионализма, что точно даст вам шанс обойти всех конкурентов. Также вам стоит прислушиваться к советам старших и более опытных людей.

Задумайтесь об отказе от некоторых привычек. Возможно, вам стоит сменить рацион или же начать заниматься спортом. Это поможет очистить пространство вокруг вас от негатива.

Лев

Вероятно, вам стоит готовиться к спонтанному переезду. Также не отказывайтесь от возможности испытать удачу, у вас есть шанс добиться успеха. Не выбивайтесь из графиков и продолжайте двигаться вперед.

Кроме этого, вас могут порадовать родственники. Встречи с близкими людьми дадут вам мощный заряд энергии. Обязательно поговорите с тем, кого любите.

Дева

Новая неделя может принести вам проблемы. В отношениях с окружающими вас ждет фиаско. Споры и скандалы могут вас сильно огорчить, постарайтесь предотвратить обострения ситуации и не доводите все до точки кипения.

Отвлечься от проблем вам помогут интересные вызовы на работе. Профессиональные достижения дадут вам уверенность в себе. Не вешайте нос и знайте, что все сложности скоро сойдут на "нет".

Весы

Вам точно не стоит думать о плохом. В ближайшие семь дней наслаждайтесь позитивом и сосредоточьтесь на будущем. Вас может ждать неожиданный поворот, судьба готовит для вас массу сюрпризов.

Не торопите события и наблюдайте за тем, как многое может измениться, будто бы по щелчку пальца. Переживать не стоит, все перемены будут лишь к лучшему.

Скорпион

Вы сможете разбогатеть и получить возможность забыть о проблемах. Однако это случится только в том случае, если вы не упустите свой шанс. Будьте внимательными и не отвлекайтесь на пустяки.

Помимо этого, вам стоит не забывать о здоровье. Не откладывайте поход к врачу, если вас что-то беспокоит. Обязательно выделите время на заботу о себе.

Стрелец

Эта неделя может быть непростой. Вам стоит продолжать дело то, чем вы занимались до этого. Не сворачивайте с пути, приблизиться к счастью поможет упорство.

Также вам стоит найти способ избавиться от стресса. Медитация, йога, прогулки с друзьями или же любое другое дело, которое поможет вам расслабиться - обязательно найдите свой источник позитивных эмоций.

Козерог

Вас ждут приятные сюрпризы, счастье вот-вот постучится в ваши двери. Встречайте его с улыбкой и отбросьте страхи. Люди, которые находятся рядом с вами, будут радовать вас буквально каждый день.

Однако не привлекайте к себе внимание конкурентов. Враги, которые давно затевали нечто коварное, могут активизироваться. Впрочем, вы сможете их одолеть, если вовремя заметите неладное.

Водолей

Вам точно пригодится умение сохранять самообладание в условиях стресса. Вероятно, начальник или другой человек, от которого зависит ваше благополучие, почему-то будет недоволен.

Поэтому сохраняйте спокойствие и не пытайтесь что-то доказывать. Уже скоро все изменится, а справедливость восторжествует. И тогда вы сможете утереть всем нос.

Рыбы

Судя по всему, вам можно ждать вознаграждения за свои труды. Однако будьте готовы к тому, что вас успех в решении сложных задач приведет к тому, что в дальнейшем их станет больше. Не отказывайтесь от такого вызова и берите на себя ответственность.

Не все будет так, как вы представляли. Порой стоит снизить ожидания и не строить замки из песка. Тогда вы сможете легче реагировать на события и не страдать из-за разочарования.