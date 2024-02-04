Тотальная неудача больно ударит по четырем знакам Зодиака

Новая неделя, с 5 по 11 февраля, неприятно поразит представителей четырех знаков Зодиака. Их может с головой накрыть волна тотальных неудач. Удар будет болезненным.

Лев

Вам не стоит ожидать глобальных свершений. В учебе и на работе вас могут встретить большие неудачи. Вы можете отвлекаться на ерунду и потратить время, из-за чего основное банально отойдет на второй план. Это приведет к проблемам и скандалам.

Дева

Эта неделя готовит для вас неприятные сюрпризы. Попытайтесь настроиться на период испытаний и не принимайте все близко к сердцу. Проблемы могут накрыть вас с головой, это время нужно для того, чтобы вы осознали все ошибки и смогли сделать правильные выводы.

Скорпион

Вам следует забыть о комплексах и неуверенности. Только это не дает вам двигаться вперед. И на этой неделе проблемы могут обостриться. Вселенная словно решила показать, в чем вы ошибаетесь. Новый опыт может оказаться очень неприятным.

Рыбы

Не надейтесь на глобальный прогресс. В работе и в карьере вас могут ожидать неудачи. Отложите все важные дела на другое время. Попытайтесь переждать "черную" полосу. Вы сможете залечь на дно и избежать проблем, если не станете вмешиваться в события, которых будет немало.