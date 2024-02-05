Гороскоп по картах Таро на тиждень: кому чекати на гроші та щастя, а кому - на повне фіаско

Таро-гороскоп на новий тиждень (з 5 по 11 лютого) обіцяє чимало насичених подій. Одним знакам Зодіаку дуже пощастить, а іншим варто готуватись до повного провалу в усіх сферах життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

Цей тиждень обіцяє бути насиченим. Вам варто сконцентруватися на роботі та підвищити свою продуктивність, тоді результати старань вас точно не засмутять. Крім того, ви зможете знайти джерело додаткового доходу.

До вихідних ви можете влаштувати міні-подорож, знайдіть небагато часу для відпочинку з коханою людиною чи друзями. Це допоможе підняти ваш настрій та видихнути після насичених днів.

Телець

На вас чекають позитивні новини. Перед вами відкриються нові можливості, ви зможете злетіти на вершину, якщо перестанете соромитися своїх прихованих талантів. Крім цього, у вашій родині буде поповнення.

Подбайте про своє здоров'я і спробуйте себе не навантажувати. А в романтичних стосунках вам варто проявити пильність, це допоможе уникнути непорозумінь.

Близнюки

Ви зможете вдало вкласти гроші або отримати прибуток за проекти, які реалізували в минулому. Також вас можуть порадувати щедрим подарунком. Розпоряджайтеся грошима з розумом, обов'язково роздайте борги.

У стосунках з коханою людиною вам варто шукати компроміси. Ви зможете досягти гармонії та насолодитися взаємністю. Однак для цього доведеться докласти зусиль.

Рак

Новий тиждень - чудовий період для здобуття нових навичок. Ви зможете підвищити рівень свого професіоналізму, що дасть вам шанс обійти всіх конкурентів. Також вам варто прислухатися до порад старших і досвідченіших людей.

Подумайте про відмову від деяких звичок. Можливо, вам варто змінити раціон або почати займатися спортом. Це допоможе очистити простір довкола вас від негативу.

Лев

Ймовірно, вам варто готуватись до раптового переїзду. Також не відмовляйтеся від можливості випробувати удачу, у вас є шанс досягти успіху. Не вибивайтеся з графіків та продовжуйте рухатися вперед.

Крім того, вас можуть порадувати родичі. Зустрічі з близькими людьми дадуть потужний заряд енергії. Обов'язково поговоріть про те, кого любите.

Діва

Новий тиждень може принести вам проблеми. У відносинах з оточуючими на вас чекає фіаско. Суперечки та скандали можуть вас сильно засмутити, постарайтеся запобігти загостренню ситуації та не доводьте все до точки кипіння.

Відпочити від проблем вам допоможуть цікаві дзвінки на роботі. Професійні досягнення дадуть вам впевненість у собі. Не вішайте носа і знайте, що всі складнощі скоро зійдуть на "ні".

Терези

Вам точно не варто думати про погане. У найближчі сім днів насолоджуйтесь позитивом та зосередьтеся на майбутньому. На вас може чекати несподіваний поворот, доля готує вам масу сюрпризів.

Не поспішайте та спостерігайте за тим, як багато чого може змінитися, ніби по клацанню пальця. Хвилюватися не варто, всі зміни будуть лише на краще.

Скорпіон

Ви зможете розбагатіти та отримати можливість забути про проблеми. Однак це трапиться тільки в тому випадку, якщо ви не пропустите свій шанс. Будьте уважними та не витрачайте час на дрібниці.

Крім того, вам варто не забувати про здоров'я. Не відкладайте похід до лікаря, якщо вас турбує. Обов'язково виділіть час на турботу про себе.

Стрілець

Цей тиждень може бути непростим. Вам варто продовжувати справу, якою ви займалися до цього. Не згортайте зі шляху, наблизитися до щастя допоможе завзятість.

Також вам варто знайти спосіб позбутися стресу. Медитація, йога, прогулянки з друзями або будь-яка інша справа, яка допоможе вам розслабитися - обов'язково знайдіть своє джерело позитивних емоцій.

Козоріг

На вас чекають приємні сюрпризи, щастя ось-ось постукає у ваші двері. Зустрічайте його з посмішкою та відкиньте страхи. Люди, які знаходяться поряд з вами, радуватимуть вас буквально щодня.

Однак не привертайте увагу конкурентів. Вороги, які давно почали щось підступне, можуть активізуватися. Втім, ви зможете їх здолати, якщо вчасно помітите негаразд.

Водолій

Вам точно знадобиться вміння зберігати самовладання в умовах стресу. Ймовірно, начальник чи хтось, від кого залежить ваше щастя, чомусь буде незадоволений.

Тому зберігайте спокій і намагайтеся щось доводити. Незабаром усе зміниться, а справедливість переможе. І тоді ви зможете втерти всім носа.

Риби

Зважаючи на все, вам можна чекати на винагороду за свою працю. Однак будьте готові до того, що вас успіх у вирішенні складних завдань призведе до того, що надалі їх побільшає. Не відмовляйтеся від такого виклику та беріть на себе відповідальність.

Не все буде так, як ви уявляли. Часом варто зменшити очікування і не будувати замки з піску. Тоді ви зможете легше реагувати на події та не страждати через розчарування.