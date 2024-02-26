Гороскоп по картам Таро на неделю: каким знакам Зодиака очень повезет

Новая неделя (с 26 февраля по 3 марта) готовит новые приключения. Каким-то знакам Зодиака карты Таро сулят радость, а кому-то придется бороться с проблемами.

Что новая неделя готовит для каждого знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вы сможете затмить конкурентов и добиться успехов на работе. Однако в отношениях с близкими людьми могут возникнуть разногласия. Вам очень важно сохранять хладнокровие.

Постарайтесь отвлечься, займитесь спортом или творчеством. Если же вы хотите кому-то рассказать о своих чувствах - рискните. Удача будет на вашей стороне.

Телец

На этой неделе вам стоит быть максимально осторожными. Обдумывайте свои действия, вы можете навредить своей карьере необдуманными поступками. Заручитесь поддержкой мудрых коллег или попросите совета у лучшего друга.

В отношениях с вашей второй половинкой возможен неожиданный романтический сюрприз. Будьте готовы принимать подарки и обязательно ответьте взаимностью. Также постарайтесь не лгать, это все испортит.

Близнецы

Вас ждет период, наполненный энергией и энтузиазмом. Во-первых, вы сможете укрепить отношения с коллегами и начальством. Во-вторых, вы можете помириться с давним другом и вернуть в свою жизнь того, кто вам дорог.

Однако постарайтесь не кричать о своем счастье. Также вам стоит отказаться от крупных покупок. Экономьте деньги и не попадитесь на уловки мошенников.

Рак

На этой неделе вы сможете легко справиться со всеми делами. В какой-то момент на вас может навалиться слишком много задач, но если вы не впадете в истерику и проявите хладнокровие, все проблемы решатся очень быстро.

Будьте готовы к тому, что вам придется обсудить серьезную тему. Возможно, в отношениях с родственниками всплывут старые обиды. Сильно переживать не стоит, вы сумеете сгладить все острые углы.

Лев

Вас ждет спокойная и плодотворная неделя. Вы сможете получить щедрую прибавку к зарплате. Также у вас появится шанс проявить себя в роли лидера.

Постарайтесь проявить заботу и помочь тем, кто вам дорог. Вас ждут серьезные перемены, они могут быть связаны с родственниками. Сохраняйте спокойствие и откажитесь от импульсивных покупок.

Дева

В вашу жизнь ворвется настоящий ураган. Однако пугаться не стоит, он принесет лишь интересные приключения и радостные события. А вот в карьере вы сможете насладиться стабильностью, все будет хорошо.

Задумайтесь о том, не пора ли вам в отпуск. Возможно, пришло время отдохнуть и найти новый источник вдохновения. Позвольте себе расслабиться.

Весы

Эта неделя отлично подойдет для важных решений. Вы сможете поставить точку во всех вопросах, которые не давали двигаться вперед. А когда вы окончательно попрощаетесь с прошлым, перед вами откроются новые перспективы.

У вас появится возможность сорвать грандиозный куш. Не бойтесь говорить о своем успехе и поблагодарите тех, кто помог вам взлететь так высоко.

Скорпион

В ближайшие дни вам придется искать компромисс. Вероятно, от чего-то придется отказаться. Не жалейте о своих решениях, порой стоит делать сложный выбор и рисковать.

Честные разговоры помогут решить любые проблемы. Вам стоит с достоинством перенести все испытания, вскоре все наладится.

Стрелец

На этой неделе вам стоит быть внимательными. Каждая деталь будет иметь значение. Знаки и подсказки от Вселенной будут появляться буквально на каждом шагу.

Кроме этого, вы можете получить приглашение на работу за границей. Также у вас появится шанс закрутить страстный и бурный роман.

Козерог

На этой неделе вам нужно сохранять терпение и последовательность. Возможен романтический сюрприз от партнера. Однако если вы не получите желаемого - проявите инициативу и порадуйте любимого человека.

Первый шаг поможет растопить лед. Не бойтесь оступиться, раскройте свое сердце. В ближайшие дни вам точно повезет.

Водолей

Откажитесь от всего, что мешает вам двигаться вперед. Сосредоточьтесь на своем пути к счастью. Пришло время вычеркнуть из жизни тех, кто тянет вас на дно.

Кроме этого, будьте осторожны в спорах. Одно слово может накалить ситуацию до предела. Потому трижды подумайте, прежде чем кого-то оскорбить.

Рыбы

Вас ждут хорошие новости. Позитивные перемены помогут вам восстановить веру в чудо. Забудьте об обидах и постарайтесь не заострять внимание на негативных моментах из прошлого.

Сосредоточьтесь на позитиве и дайте себе немного отдохнуть. Займитесь чем-то полезным для тела и здоровья.