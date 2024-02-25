Вселенная готовит особенный сюрприз для трех знаков Зодиака. Кому повезет 29 февраля

29 февраля, в особенный день, который наступает лишь один раз в четыре года, представители трех знаков Зодиака получат щедрый сюрприз. Вселенная решила их осчастливить хорошими новостями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify .

Водолей

29 февраля станет для вас необычным днем, наполненным позитивом и оптимизмом. Вселенная даст вам шанс начать новое дело и получить невероятные результаты.

Ваша преданность делу на работе будет оценена по достоинству. Однако не спешите навязывать окружающим свою точку зрения. Вам очень повезет, если вы сумеете держать дистанцию, так вы быстрее найдете свое счастье.

Рак

В этот особенный день вы сможете найти то, что так давно искали. Вселенная укажет на правильный путь и поможет вам со всем справиться. Прислушайтесь к своим желаниям, пришло время обрести ясность.

29 февраля вы получите особенный сюрприз и окажетесь на седьмом небе от счастья. Позвольте чудесам внести яркие краски в вашу жизнь. Все будет хорошо.

Стрелец

29 февраля в вашей жизни может наступить переломный момент, однако бояться его не стоит. Вас ждет награда за все, что вы пережили в прошлом. Вселенная не даст вам грустить, вас ждут яркие моменты и очень радостные новости.

Оставьте прошлое, отпустите все плохое. Вы сможете двигаться вперед и забыть о том, что вас тревожило. Впустите в свою жизнь счастье.