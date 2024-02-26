Гороскоп по картах Таро на тиждень: яким знакам Зодіаку дуже пощастить

Що новий тиждень готує для кожного знака Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Hindustan Times .

Овен

Ви зможете затьмарити конкурентів і досягти успіхів на роботі. Однак у стосунках з близькими людьми можуть виникнути розбіжності. Вам дуже важливо зберігати холоднокровність.

Постарайтеся відволіктися, займіться спортом чи творчістю. Якщо ж ви хочете комусь розповісти про свої почуття - ризикніть. Успіх буде на вашому боці.

Телець

Цього тижня вам варто бути дуже обережними. Обмірковуйте свої дії, ви можете нашкодити кар'єрі необдуманими вчинками. Заручіться підтримкою мудрих колег або попросіть поради у кращого друга.

У стосунках з вашою другою половинкою можливий несподіваний романтичний сюрприз. Будьте готові приймати подарунки та обов'язково відповідайте взаємністю. Також постарайтеся не брехати, це все зіпсує.

Близнюки

На вас чекає період, наповнений енергією та ентузіазмом. По-перше, ви зможете зміцнити стосунки з колегами та начальством. По-друге, ви можете помиритися з давнім другом і повернути у своє життя того, хто вам дорогий.

Однак постарайтеся не кричати про своє щастя. Також вам варто відмовитись від великих покупок. Заощаджуйте гроші та не потрапите на хитрощі шахраїв.

Рак

Цього тижня ви зможете легко впоратися зі всіма справами. В якийсь момент на вас може навалитися дуже багато завдань, але якщо ви не впадете в істерику і виявите холоднокровність, всі проблеми вирішаться дуже швидко.

Будьте готові до того, що вам доведеться обговорити серйозну тему. Можливо, у стосунках із родичами спливуть старі образи. Сильно хвилюватися не варто, ви зможете згладити всі гострі кути.

Лев

На вас чекає спокійний і плідний тиждень. Ви зможете отримати щедру надбавку до зарплати. Також у вас з'явиться шанс проявити себе у ролі лідера.

Постарайтеся виявити турботу і допомогти тим, хто вам дорогий. На вас чекають серйозні зміни, вони можуть бути пов'язані з родичами. Зберігайте спокій та відмовтеся від імпульсних покупок.

Діва

У ваше життя увірветься справжній буревій. Однак лякатися не варто, він принесе лише цікаві пригоди та радісні події. А ось у кар'єрі ви зможете насолодитися стабільністю, все буде гаразд.

Подумайте про те, чи не час вам у відпустку. Можливо, настав час відпочити та знайти нове джерело натхнення. Дозвольте собі розслабитись.

Терези

Цей тиждень чудово підійде для важливих рішень. Ви зможете поставити крапку в усіх питаннях, які не давали рухатися вперед. А коли ви остаточно попрощаєтесь із минулим, перед вами відкриються нові перспективи.

Ви зможете зірвати грандіозний куш. Не бійтеся говорити про свій успіх і подякуйте тим, хто допоміг вам злетіти так високо.

Скорпіон

Найближчими днями вам доведеться шукати компроміс. Мабуть, від чогось доведеться відмовитись. Не шкодуйте про свої рішення, часом варто робити складний вибір та ризикувати.

Чесні розмови допоможуть вирішити будь-які проблеми. Вам варто з гідністю перенести всі випробування, невдовзі все налагодиться.

Стрілець

Цього тижня вам варто бути уважними. Кожна деталь матиме значення. Знаки та підказки від Всесвіту з'являтимуться буквально на кожному кроці.

Крім того, ви можете отримати запрошення на роботу за кордоном. Також у вас з'явиться шанс закрутити пристрасний та бурхливий роман.

Козоріг

На цьому тижні вам потрібно зберігати терпіння та послідовність. Можливий романтичний сюрприз від партнера. Однак якщо ви не отримаєте бажаного - проявіть ініціативу та порадуйте кохану людину.

Перший крок допоможе розтопити кригу. Не бійтеся оступитися, розкрийте своє серце. Найближчими днями вам точно пощастить.

Водолій

Відмовтеся від усього, що заважає вам рухатися вперед. Зосередьтеся на своєму шляху на щастя. Настав час викреслити із життя тих, хто тягне вас на дно.

Крім цього, будьте обережні у суперечках. Одне слово може довести ситуацію до краю. Тому тричі подумайте, перш ніж когось образити.

Риби

На вас чекають хороші новини. Позитивні зміни допоможуть вам відновити віру у диво. Забудьте про образи та постарайтеся не загострювати увагу на негативних моментах з минулого.

Зосередьтеся на позитиві та дайте собі трохи відпочити. Займіться чимось корисним для тіла та здоров'я.