Гороскоп на 2 квітня: Раки понесуть збитки, а на Стрільців чекає сюрприз

Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на сьогодні 2 квітня розповіли, кому із знаків Зодіаку зірки приготували випробування, а кого чекає справжній успіх. Гороскоп на четвер - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на сьогодні 2 квітня в прогнозі астрологів підкаже, кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні, фінансах і роботі, а на кого чекають розчарування. Ну а Раку, Терезам і Козерогам сьогодні варто бути готовими до не дуже вдалого дня.

Кому варто бути обережніше з грошима, а хто може влипнути в сварку? Для кого сьогодні краще розслабитися і плисти за течією, а кому треба рватися тільки вперед? Детальніше читайте в матеріалі.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну астрологи радять сьогодні спуститися на землю і перестати витати у світі фантазій. Тоді у нього нарешті все почне виходити. Сьогодні ви можете відгороджувати себе від того, що вам дійсно необхідно. Перестаньте шукати винних і весь час скаржитися.

Телець (21.04 - 20.05)

Будьте обережні з тим, в якому напрямку сьогодні використовувати свою енергію, бо є ризик, що сили будуть витрачені даремно. Є мільйон речей, які вам слід зробити, але сьогодні ви будете весь час відволікатися на сторонні поразники. Астрологи радять Тельцю розставити пріоритети.

Близнюки (21.05 - 21.06)

Сьогоднішній день пройде для Близнюків під девізом: якщо хочеш щось отримати, потрібно першим зробити подарунок. Крім цього, ви повинні бути дуже обережні з реакцією оточуючих на ваші плани. Вони можуть вас підтримати, але в глибині душі затаять образу.

Рак (22.06 - 22.07)

Сьогодні Рак будете боятися чогось і відчувати себе трохи застряглими. Зверніться за допомогою до оточуючих, вони можуть вас вислухати і дати добру пораду. Сьогодні можливі втрати грошей і до кінця дня виникне відчуття, що ви нічого не встигаєте. Астрологи радять Раку навчитися розслаблятися.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев повинен покладатися тільки на себе сьогодні. Навіть якщо ваша половинка або близький друг захочуть допомогти вам, навряд чи їм це вдасться. Так що працюйте старанніше, ніж потрібно, щоб закінчити день з відчуттям, що він був прожитий не дарма.

Діва (24.08 - 23.09)

Астрологи радять Діві змиритися з тим, що все вона запобігти і проконтролювати не зможе. Дозвольте вашим близьким йти своїм шляхом і вчитися на власних помилках, інакше нервового розладу через сварки не уникнути.

Терези (24.09 - 23.10)

Можливо, для Терезів не буде поганою ідеєю провести день в знайомій рутині і утриматися від змін. Це не найкращий день для прийняття якихось важливих рішень. Однак пам'ятайте, що ви не можете відкласти справи назавжди.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіону потрібно поводитися обережніше з представниками протилежної статі, особливо з близькими вам людьми. Це можуть бути слова або вчинки, якими ви ненароком скривдите кохану людину або родича. Астрологи радять сьогодні утриматися від прийняття рішень на емоціях.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Для Стрільця час бути дипломатичними і гнучкими, при цьому м'яко відстоюючи свою позицію. Якщо ви зробите все правильно, то до кінця дня, кохана людина може порадувати вас приємним сюрпризом. При цьому Стрільцю варто сьогодні бути готовим до оборони, якщо цієї самої делікатності не вистачить.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Сьогодні ваші енергетичні рівні наблизяться до нуля, тож, можливо, вам слід вжити деякі заходи в цьому напрямку і трохи відпочити. Астрологи рекомендують закінчити день у гарячій ванні і випити келих червоного вина.

Водолій (21.01 - 20.02)

Сьогодні ви можете відчути, що у вашій родині наростає розлад. Водолію здасться, що він не приділяє людям стільки уваги, скільки вони заслуговують. Але не варто приймати занадто близько до серця, не факт, що всьому виною ви, не звалюйте на себе чужі проблеми.

Риби (21.02 - 20.03)

Риби сьогодні будуть перебувати у романтичних мріях і плануванням майбутнього зі своєю другою половинкою. Одиноким Рибам захочеться пригод, а ті, хто в парі, захочуть зробити зізнання своїм коханим. Не виключено, що цей день закінчиться пропозицією руки і серця.

Тож, Овнам потрібно спуститися на землю, а Тельцям розставити пріоритети, Близнюкам варто бути щедрими, а Раки можуть втратити гроші. Леви повинні покладатися лише на себе, Діві краще прийняти неминуче, Терезам не можна приймати рішення, а Стрільців може чекати сюрприз. Козерогам потрібно розслабитися, Водоліям відсторонитися від чужих проблем, а Рибам налаштуватися на романтику.

Раніше ми писали, у яких знаків Зодіаку у квітні похитнеться здоров'я.