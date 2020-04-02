Гороскоп на 2 апреля: Раки понесут убытки, а Стрельцов ждет сюрприз

Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на сегодня 2 апреля рассказали, кому из знаков Зодиака звезды приготовили испытания, а кого ждет настоящий успех. Гороскоп на четверг - в материале Styler

Гороскоп 2020 на сегодня 2 апреля в прогнозе астрологов подскажет, кому из знаков Зодиака повезет в любви, финансах и работе, а кого ждут разочарования. Ну а Раку, Весам и Козерогам сегодня стоит быть готовыми к не очень удачному дню.

Кому стоит быть осторожнее с деньгами, а кто может влипнуть в ссору? Для кого сегодня лучше расслабиться и плыть по течению, а кому нужно рваться только вперед? Подробнее читайте в материале.

Овен (21.03 - 20.04)

Овну астрологи советуют сегодня спуститься на землю и перестать витать в мире фантазий. Тогда у него наконец-то все начет получаться. Сегодня вы можете отгораживать себя от того, что вам действительно необходимо. Перестаньте искать виновных и все время жаловаться.

Телец (21.04 - 20.05)

Будьте осторожны с тем, в каком направлении сегодня использовать свою энергию, так как есть риск, что силы будут потрачены впустую. Есть миллион вещей, которые вам следует сделать, но сегодня вы будете все время отвлекаться на посторонние раздражители. Астрологи советуют Тельцу расставить приоритеты.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодняшний день пройдет для Близнецов под девизом: если хочешь что-то получить, нужно первому сделать подарок. Кроме этого, вы должны быть очень осторожны с реакцией окружающих на ваши планы. Они могут вас поддержать, но в глубине души затаят обиду.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Рак будете бояться чего-то и чувствовать себя немного застрявшими. Обратитесь за помощью к окружающим, они могут вас выслушать и дать хороший совет. Сегодня возможны потери денег и к концу дня возникнет чувство, что вы ничего не успеваете. Астрологи советуют Раку научиться расслабляться.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев должен полагаться только на себя сегодня. Даже если ваша половинка или близкий друг захотят помочь вам, вряд ли им это удастся. Так что работайте усерднее, чем нужно, чтобы закончить день с ощущением, что он был прожит не зря.

Дева (24.08 - 23.09)

Астрологи советуют Деве смириться с тем, что все она предотвратить и проконтролировать не сможет. Позвольте вашим близким идти своим путем и учиться на их собственных ошибках, иначе нервного расстройства из-за ссор не избежать.

Весы (24.09 - 23.10)

Возможно, для Весов не будет плохой идеей провести день в знакомой рутине и воздержаться от перемен. Это не лучший день для принятия каких-либо важных решений. Однако помните, что вы не можете отложить дела навсегда.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпиону нужно себя вести осторожнее с представителями противоположного пола, особенно с близкими вам людьми. Это могут быть слова или поступки, которыми вы ненароком обидите любимого человека или родственника. Астрологи советуют сегодня воздержаться от принятия решений на эмоциях.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельца время быть дипломатичными и гибкими, при этом мягко отстаивая свою позицию. Если вы сделаете все правильно, то ко концу дня, любимый человек может порадовать вас приятным сюрпризом. При этом Стрельцу стоит сегодня быть готовым к обороне, если этой самой деликатности не хватит.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня ваши энергетические уровни устремятся к нулю, поэтому, возможно, вам следует принять некоторые меры в этом направлении и немного отдохнуть. Астрологи рекомендуют закончить день в горячей ванной и выпить бокал красного вина.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вы можете почувствовать, что в вашей семье нарастает разлад. Водолею покажется, что он не уделяет людям столько внимания, сколько они заслуживают. Но не стоит принимать все слишком близко к сердцу, не факт, что всему виной вы, не взваливайте на себя чужие проблемы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня будут пребывать в романтических мечтах и планированием будущего со своей второй половинкой. Одиноким Рыбам захочется приключений, а те, кто в паре, захотят сделать признание своим любимым. Не исключено, что этот день закончится предложением руки и сердца.

Таким образом, Овнам нужно спуститься на землю, а Тельцам расставить приоритеты, Близнецам стоит быть щедрыми, а Раки могут потерять деньги. Львы должны полагаться сегодня только на себя, Деве лучше принять неизбежное, Весам нельзя принимать решения, а Стрельцов может ждать сюрприз. Козерогам нужно расслабиться, Водолеям отстраниться от чужих проблем, а Рыбам настроиться на романтику.

Ранее мы писали, у каких знаков Зодиака в апреле пошатнется здоровье.