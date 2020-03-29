Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 30 березня по 5 квітня

Гороскоп на тиждень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кого чекає любов і удача в найближчий тиждень

Гороскоп на березень 2020 року свідчив про те, що перший весняний місяць буде досить складним і важким, у багатьох можливі кардинальні зміни в житті. Однак березень вже закінчується, і астрологи дали прогноз на перші дні квітня для всіх знаків Зодіаку.

Вони відзначили, що місяць почнеться спокійно і стримано, без кардинальних потрясінь.

Овен

Тиждень підходить для зміни обстановки, усамітнення, відпочинку. Другу його частину варто провести з близькими, родичами або батьками. Остерігайтеся у вашому оточенні маніпуляторів і енергетичних вампірів. У будні приділіть більше часу важливим справам. На незрозуміле хвилювання і занепокоєння не звертайте уваги.

Телець

Тельцям зірки обіцяють везіння в любовній сфері та рекомендують зберігати наполегливість і віру в себе. Не варто затримуватися на роботі – приділіть цей час сім'ї та близьким людям. Намагайтеся більше гуляти на свіжому повітрі, щоб підживитись енергетикою. На вихідних сміливо плануйте побачення, романтичні вечері та зустрічі.

Близнюки

Початок тижня обіцяє невдачі, але вже в середу ситуація кардинально зміниться. Почнеться новий період, який дасть значний прорив у всіх сферах життя. Варто задуматися про те, в якому напрямку ви хочете рухатися далі. На вихідних поспілкуйтеся з кимось позитивним з вашого оточення.

Рак

Ракам найближчий тиждень принесе удачу, а перехід у квітень стане динамічним і непередбачуваним. У другій половині тижня відкладіть всі нецікаві та рутинні справи та займіться чимось новим. Зірки обіцяють прибуток і приємні знайомства.

Лев

Тиждень дуже знаковий і важливий – можливі різкі зміни в любові та кар'єрі. Не довіряйте незнайомим людям і не вступайте в конфлікти. Знайдіть собі помічника і наставника – людину з сильним характером, який поділиться з вами щастям та оптимізмом.

Діва

Зірки цього тижня відкрили вам доступ до закону тяжіння і все, що буде відбуватися в ці дні – всі плоди ваших власних бажань. Вірте в себе і не слухайте думку сторонніх людей, а думки направте в позитивне річище. Будьте уважні при спілкуванні з малознайомими людьми – вони можуть стати вашими друзями або ворогами.

Ваги

Ідеальний період для прийняття важливих рішень, але будьте обережні – зараз не час ризикувати. В особистих відносинах настане сприятливий період, а ось у справах будьте уважні. На вихідних варто зробити приємний подарунок близькій людині та трохи змінити обстановку.

Скорпіон

Найближчі дні варто присвятити фінансовим питанням і позбутися заборгованостей. Зірки обіцяють ідеальні умови для покупок та роботи. Можна навіть освоїти нову професію. Рішення потрібно приймати швидко. Близьку людину та друзів на цьому тижні краще не критикувати. Кінець тижня варто присвятити своїй половинці – вихідні будуть вдалими.

Стрілець

Тиждень буде сприятливим для розв'язання фінансових проблем, запуску нового проєкту або втілення ідеї для бізнесу. Будьте креативні, і ви зможете зацікавити начальство. Найближчими днями не варто проявляти егоїзм у спілкуванні з близькими, їм знадобиться підтримка та увага. Не варто брати на себе чужу відповідальність, але й альтруїзмом не варто захоплюватися.

Козоріг

Займіться важливими справами на цьому тижні в самоті. Буде важко, але ви впораєтеся швидше, і зможете відточити своє вміння справлятися самостійно. Не піддавайтеся на вплив людей, які хочуть вами скористатися, але і не відповідайте негативом на негатив. На вихідних зірки обіцяють гармонію і задоволення від близьких відносин.

Водолій

Найближчий тиждень буде клопітким і важким, не варто чекати допомоги зі сторони. В оточенні з'являться добрі люди, які дадуть впевненість у власних силах. Є ймовірність зустріти старих знайомих або колишнього коханого.

Риби

Приділіть час родичам і друзям, зробіть перестановку меблів, змініть зачіску – на цьому тижні на користь підуть будь-які зміни. Вихідні проведіть з коханою людиною, сім'єю і дітьми. Будьте продуктивні на роботі та проявляйте ініціативу, не допускайте прояв ліні та апатії. Можливо, начальство помітить ваші зусилля і вам випишуть премію або підвищать.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, кому варто поберегти здоров'я у квітні.