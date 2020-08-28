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В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!

Житомирська область, П'ятниця 28 серпня 2020 14:04
В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!
32 монети часів Київської Русі знайшли випадково під Житомиром (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Сенсаційний скарб часів Київської Русі випадково знайшли у Житомирській області

Унікальний скарб часів Київської Русі знайшли під Житомиром. Це без перебільшення сенсаційна знахідка, яку для історії та науки вже охрестили "Городницьким скарбом".

Про скарб срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича, знайдений у Городниці Житомирської області, повідомив український історик Олександр Алфьоров на своїй сторінці у Facebook.

Усього було знайдено 32 монети. І це, каже історик, - перші монети Русі-України.

"Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак - тризуб у Володимира та двозуб у Святополка", - написав Алфьоров.

Цікаво, що ці монети були знайдені випадково та "за абсолютно побутових обставин".

"Ця знахідка сторіччя має згідно з законом бути переданою державі. Триває передача... Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водночас, монети не мають загубитись "на калідорах", а бути передані до музею", - заявив історик.

В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!В Городниці знайшли перші монети України-Русі: історики такого ще не бачили!

Ось так виглядають перші монети Русі-України, знайдені у Житомирській області (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Раніше ми писали, що археологи виявили стародавнє місто, яке згадується в Біблії.

Нагадаємо, нещодавно на місці унікального святилища в Україні виявили унікальні артефакти.

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