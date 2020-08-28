В Городнице нашли первые монеты Украины-Руси: историки такого еще не видели!

32 монеты времен Киевской Руси нашли случайно под Житомиром (коллаж РБК-Украина)

Сенсационный клад времен Киевской Руси случайно нашли в Житомирской области

Уникальный клад времен Киевской Руси нашли под Житомиром. Это без преувеличения сенсационная находка, которую для истории и науки уже окрестили "Городницким кладом".

Про клад сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича, найденный в Городнице Житомирской области, сообщил украинский историк Александр Алферов на своей странице в Facebook.

Всего было найдено 32 монеты. И это, говорит историк, - первые монеты Руси-Украины.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на оборотной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузубец у Святополка", - написал Алферов.

Интересно, что эти монеты были найдены случайно и "при совершенно бытовых обстоятельствах".

"Эта находка столетия должна по закону быть передана государству. Продолжается передача... Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калидорах", а быть переданы в музей", - заявил историк.

Вот так выглядят первые монеты Руси-Украины, найденные в Житомирской области (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

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