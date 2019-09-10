Місто під Дніпром на межі екологічної катастрофи: люди залишилися без води (відео)

У Дніпропетровській області мешканці не можуть користуватися водопровідною водою
У Дніпропетровській області в місті Вільногірськ виникла екологічна катастрофа. Місцеві жителі не можуть користуватися водопровідною водою,адже водозабір не справляється зі своїми обов'язками. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці активіст Віктор Звягінцев. Також він опублікував відео, що підтверджує цей факт.
Наголошується, що 9 вересня місце НП відвідала комісія міськвиконкому з представниками громадськості.
Така ситуація з водою триває вже другу добу. Місцева влада стверджує, що роблять все можливе, щоб виправити ситуацію з водою.
В коментарях до посту люди висловили свою думку з приводу еко-катастрофи.
Як ми раніше повідомляли, у Харкові зафіксовано масштабний мор риби на Жовтневому водосховищі (річка Уда) та екологи почали говорити про екологічну катастрофу.
А також ми писали, що в українських водах з'явився дуже небезпечний краб, який переносить серйозне захворювання і знищує рибу.