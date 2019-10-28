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Щоб народилось багато діточок: Зеленський записав миле відео

STYLERЖиття    28.10.2019 - 12:46
Щоб народилось багато діточок: Зеленський записав миле відео
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський записав для моряка, який вступає в шлюб, зворушливе відео

Володимир Зеленський надіслав привітання з весіллям звільненому моряку, в якому побажав молодій сім'ї стати багатодітною. Голова країни спеціально записав відео, щоб Віктору Беспальченко і його дружині зробити сюрприз.

Віктор Беспальченко - моряк, який був на борту "Яни Капу", який захопили 25 листопада 2018 в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ. Українські моряки потрапили в полон, їм пред'явили звинувачення в порушенні кордону. A 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Україною і РФ 24 полонених моряків повернулися в Україну. Віктор і Тетяна розписалися ще в московському СІЗО, а справжню гучне весілля зіграли на днях 26 жовтня в Херсонській області.

Щоб народилось багато діточок: Зеленський записав миле відеоВіктор і Тетяна Беспальченки (favoritekherson.co)

Церемонія одруження Віктора та Тетяни Беспальченко пройшла на Херсонщині у виноробному господарстві князя Трубецького на березі Дніпра.

На гулянні моряка і його обраниці зібралося багато гостей. Всі хотіли привітає пару з таким важливим і потрібним подією у їх житті. Але про сюрприз від президента вони знати не могли.

Щоб народилось багато діточок: Зеленський записав миле відеоВолодимир Зеленський записав відео для молодих (favoritekherson.co)

Президент побажав парі мати багато дітей.

"Щоб ви любили і виховали справжніми людьми, якими ви є. Дуже радий за вас. Нехай вам Бог допомагає. Ми пишаємося вами", – сказав Зеленський.

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