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Данілову на день народження подарували "прогулянку" палаючою Москвою (фото)

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Середа 07 вересня 2022 16:30
Данілову на день народження подарували "прогулянку" палаючою Москвою (фото) Колаж РБК-Україна: Данілов показав картинку з палаючим Кремлем, отриману в подарунок на ювілей
Автор: Володимир Костирін

Олексій Данілов у свій день народження 7 вересня показав отриману в подарунок з нагоди ювілей картинку, на якій він зображений під час прогулянки біля палаючого Кремля в Москві, столиці країни-агресора РФ.

Відповідне фото секретар РНБО України опублікував у своєму Facebook.

Іменинник подякував авторам такого яскравого зображення за презент і привітання, та зробив "пророчу" заяву.

"Дякую колегам за вітання! Все тільки починається!"- підписав Данілов створену за допомогою нехитрого фотомонтажу картинку з ошатним ювіляром в білому костюмі та чорних окулярах, крокуючому палаючою Червоною площею в Москві з відомого зображення.

Данілову на день народження подарували &quot;прогулянку&quot; палаючою Москвою (фото)

Олексій Данілов показав подарунок від українців на свій день народження (фото: facebook.com/danilov.oleksiy)

Олексій Данілов відомий своєю радикальною позицією щодо російських окупантів і не лізе в кишеню за словом, коли говорить про Путіна та його посіпак з Кремля.

Тому і не дивно, що у свій 60-річний ювілей секретар РНБО України вирішив повеселити українців "пророчою" картинкою з палаючою Красною площею у Москві, де засіли головні терористи світу на сьогоднішній день.

Додамо, що картинка-подарунок з прогулянкою Данілова дуже сподобалася користувачам мережі - дуже скоро після публікації пост зібрав понад тисячу лайків та чимало захоплених коментарів із поздоровленням ювіляра.

До слова, перед цим у серпні Данілов зробив заяву про розпад Росії та хитання всередині російського суспільства.

А також ми писали, що головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному зробили такий подарунок - забронювали на 14 жовтня номер в готелі Ялти, причому з салютом на честь визволення Криму.

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Москва Олексій Данілов День народження
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