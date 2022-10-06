ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Горит Кремль? Необычное сообщение ГСЧС взорвало сеть (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 06 октября 2022 23:00
Горит Кремль? Необычное сообщение ГСЧС взорвало сеть (фото) Фото: в ГСЧС в Киеве высказались о действиях на случай пожара в Кремле (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на здании Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице на информационном табло появилось необычное сообщение с просьбой к украинцам обращаться на горячую линию "101" в случае, если Кремль будет гореть.

Киевляне сняли такую "инструкцию" на фото, и разместили кадры в сети.

Сообщение бегущей строкой отображалось на табло, установленном прямо над входом в столичный главный офис ГСЧС.

"Горит Кремль? Звоните 101, мы тоже захотим посмотреть", - призывают спасатели.

Горит Кремль? Необычное сообщение ГСЧС взорвало сеть (фото)

В ГСЧС в Киеве пошутили о горящем Кремле (фото: facebook.com)

Шутливое обращение украинских чрезвычайников с "руководством" к действиям на случай огненного ЧП в столице страны-агрессора оценили пользователи интернета, и фотографии стали вирусными в сети, кадры получили массу репостов и собрали ироничные комментарии.

  • ГСЧС просто напоминает о важности вовремя сообщать о случаях возгорания.
  • Непременно!
  • Немного хорошего в ленту!
  • ГСЧС жгут!

К слову, перед этим в ГСЧС Украины потроллили МЧС России из-за ситуации, когда те отправили своих спасателей на войну в Украину, в то время как лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля и огонь уже подбирался к населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что секретарю СНБО Украины Алексею Данилову на день рождения подарили картинку о его "прогулке" по горящей Москве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС