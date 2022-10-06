Горит Кремль? Необычное сообщение ГСЧС взорвало сеть (фото)

В Киеве на здании Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице на информационном табло появилось необычное сообщение с просьбой к украинцам обращаться на горячую линию "101" в случае, если Кремль будет гореть.

Шутливое обращение украинских чрезвычайников с "руководством" к действиям на случай огненного ЧП в столице страны-агрессора оценили пользователи интернета, и фотографии стали вирусными в сети, кадры получили массу репостов и собрали ироничные комментарии.

К слову, перед этим в ГСЧС Украины потроллили МЧС России из-за ситуации, когда те отправили своих спасателей на войну в Украину, в то время как лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля и огонь уже подбирался к населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что секретарю СНБО Украины Алексею Данилову на день рождения подарили картинку о его "прогулке" по горящей Москве.