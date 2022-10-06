Горить Кремль? Незвичне повідомлення ДСНС підірвало мережу (фото)
У Києві на приміщенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці на інформаційному табло з'явилося незвичайне повідомлення з проханням до українців звертатися на гарячу лінію "101" у разі, якщо Кремль горітиме.
Кияни зняли таку "інструкцію" на фото та розмістили кадри в мережі.
Повідомлення рядком, що біжить, зображалося на табло, встановленому прямо над входом до столичного головного офісу ДСНС.
"Горить Крємль? Телефонуйте 101, ми також захочемо подивитись", - закликають рятувальники.
У ДСНС у Києві пожартували про палаючий Кремль (фото: facebook.com)
Жартівливе звернення українських надзвичайників з "керівництвом" щодо дій у разі відповідного випадку у столиці країни-агресорки оцінили користувачі інтернету, і фотографії стали вірусними в мережі, кадри отримали масу репостів та зібрали іронічні коментарі.
- ДСНС просто нагадує про важливість вчасно повідомляти про випадки займання.
- Обов'язково!
- Трохи гарного у стрічку!
- ДСНС палять!
До речі, перед цим у ДСНС України потролили МНС Росії через ситуацію, коли ті відправили своїх рятувальників на війну в Україну, тоді як лісові пожежі в Сибіру вийшли з-під контролю і вогонь уже підбирався до населених пунктів.
Раніше повідомлялося, що секретарю РНБО України Олексію Данілову на день народження подарували картинку про його "прогулянку" палаючою Москвою.