Горить Кремль? Незвичне повідомлення ДСНС підірвало мережу (фото)

У Києві на приміщенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці на інформаційному табло з'явилося незвичайне повідомлення з проханням до українців звертатися на гарячу лінію "101" у разі, якщо Кремль горітиме.

Жартівливе звернення українських надзвичайників з "керівництвом" щодо дій у разі відповідного випадку у столиці країни-агресорки оцінили користувачі інтернету, і фотографії стали вірусними в мережі, кадри отримали масу репостів та зібрали іронічні коментарі.

Повідомлення рядком, що біжить, зображалося на табло, встановленому прямо над входом до столичного головного офісу ДСНС.

До речі, перед цим у ДСНС України потролили МНС Росії через ситуацію, коли ті відправили своїх рятувальників на війну в Україну, тоді як лісові пожежі в Сибіру вийшли з-під контролю і вогонь уже підбирався до населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що секретарю РНБО України Олексію Данілову на день народження подарували картинку про його "прогулянку" палаючою Москвою.