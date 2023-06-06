RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Водка в стиральной машине. Что это за странный лайфак и работает ли он

Водку в стиральную машину добавлять или не стоит (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Различные лайфаки на тему стирки помогают не только легко справиться с различными проблемами, но и сэкономить средства на бытовой химии. Однако иногда в интернете можно встретить весьма странные советы. Например, о добавлении водки в стиральную машину.

Зачем это делают и работает ли этот совет на самом деле - читайте в материале ниже.

Зачем добавлять водку в стиральную машину

Авторы этого лайфака утверждают, что этот способ помогает устранить неприятный запах белья. Если только выстиранное белье пахнет неприятно, то порой это происходит из-за бактерий, которые поселились в стиральной машине.

И именно жидкость со спиртом помогает избавиться от этого неприятного запаха, еще и бактерий заодно убивает.

Нужно просто налить 1/3 стакана водки во время полоскания. Запустить цикл, подождать, пока машина наполнится водой, а потом поставить на паузу. Через час снова запустить машинку. И якобы белье потом будет приятно пахнуть.

Работает ли этот лайфхак с водкой или нет?

На самом деле этот способ избавления от неприятного запаха не работает. У спирта действительные есть нужные способности, но вот количество водки, которое указывают в совете - не способно справиться ни с запахом, ни с бактериями.

По словам эксперта из промышленной ассоциации средств личной гигиены и моющих средств Бернда Глассла, для необходимого эффекта концентрация спирта должна быть от 70 до 90%. Это действительно обеспечит дезинфицирующий эффект.

Но по инструкции нужно взять треть стакана водки, которые будут разбавлены 5 литрами воды в машинке. А значит концентрация спирта снизится приблизительно до 1%.

Как же можно избавиться от неприятного запаха

Стирайте белье хотя бы раз в месяц универсальным порошком с температурой в 60 градусов. В таких порошках есть отбеливатель, которые не только пятна удаляет, но и неприятного запаха избавляет.

Регулярно мойте лоток стиральной машины и вынимайте его после цикла стирки, чтобы влага могла выйти.

Кстати, ранее мы писали о том, что нельзя делать после окончания стирки.

А еще рассказывали о том, куда исчезают носки из машинки во время стирки.

Читайте РБК-Украина в Google News
стиркапральна машинастиральная машинкабілизна