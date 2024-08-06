Ореховый Спас 2024: когда отметим и что нужно успеть сделать к празднику

Новая дата

Каждый год христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен чести матери Сына Божьего, Девы Марии и ее переходу в Небесное Царство. В народе этот день называется Первой Пречистой.

Ранее по юлианскому календарю украинцы праздновали этот важный день 28 августа. Однако с переходом на новый юлианский календарь, Первая Пречистая теперь приходится на 15 августа.

К этому времени обычно созревает орешник, а также готовое зерно из нового урожая. Интересно, что по народным приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы.

В этот день принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. После освящения хлеб делили между всеми членами семьи, чтобы каждый мог отведать плоды нового урожая.

Успения Девы Марии, Караваджо (изображение: Википедия)

История праздника

Слово "успение" означает "сон" или "смерть" - таким понятием в Церкви обозначают день смерти Пресвятой Богородицы. После Воскресения Христова о Ее жизни почти ничего не известно, только из трактатов V века и послания псевдо-дионису Ареопагиту.

По преданию, Матерь Божия жила в Иерусалиме и проповедовала вместе с апостолами. Однажды во время молитвы Архангел Гавриил сообщил Ей, что через три дня Она отойдет ко Христу. Апостолы чудесным образом собрались, чтобы попрощаться с Нею, кроме Фомы, прибывшего на третий день после похорон.

Апостолы стали свидетелями смерти, когда Христос забрал Ее душу в рай. Существует легенда, что священник Афоний пытался перевернуть гроб, но ангел отсек ему руки. После того как он раскаялся, руки срослись. На третий день Фома пришел в гробницу, но тела Богоматери там не было, остались только погребальные пелены.

Позже, во время трапезы, апостолы увидели Пресвятую Деву, возвышающуюся в небесном свете, окруженную ангелами. Тело Богородицы похоронили в Гефсимании.

Успение Пресвятой Богородицы - последний двенадцатый праздник церковного рока. Первым праздником года является Рождество Богородицы, а последним - Ее Успение. Этому празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, строгостью похожий на Великий пост.

Что нужно успеть сделать к празднику

Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы необходимо активно готовиться к зиме, совершая запасы. В этот день разрешено работать, а лениться не стоит.

Орехи часто собирали за день до Спас, чтобы успеть их освятить. В Ореховый Спас также изготовляли специальные веники для бани из орешника, которые сушили отдельно от других трав и растений. День заканчивали мытьем в бане с этими вениками.

После завершения Успенского поста можно устраивать пышное застолье. Принято печь хлеб, делать пироги с грибами, сладкую выпечку с орехами, медом и яблоками. Также заготавливали ореховую настойку, обладающую лечебными свойствами.

На зиму готовили настойку из орехов, помогающую при простуде и болях в суставах. Также считалось, что это лекарство способствует восстановлению мужской силы.