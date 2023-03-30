"Горе вам, бойтесь": митрополит Павел пригрозил Зеленскому и его семье (видео)

Что сказал Зеленскому скандальный митрополит

В своем видеообращении Павел Лебедь сообщает, что Бог не простит лидеру государства изгнание УПЦ из Лавры. Он сказал, что "слезы выселенных священнослужителей, "не упадут в землю – они упадут ему на голову".

Московский поп "гарантирует" Владимиру Зеленскому Божью кару.

"Говорю вам, господин президент, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот уступок. Потому что в эти минуты 220 человек выброшены вами на улицу", - сказал бывший настоятель Киев-Печерской Лавры.

Интересно, что министра Ткаченко он обозвал одержимым "дьявольским беснованием":

"Вы не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским беснованием министра культуры, а это значит, что он делает все с вашего разрешения. Горе вам, бойтесь", - сказал митрополит.

Павел Лебедь также прокомментировал информацию о том, его заметили в миграционном центре по оформлению загранпаспорта.

"Введите сегодня в интернет: что я сегодня уезжаю. Покидаю свою страну. Быстро оформил паспорт и сбежал из этого помещения. Вроде бы это я оформлял документы, будто я что-то делал. Они везде рассказывают, что я уеду. Нет! Я не поеду до последнего, пока не похороню всех", – разразился угрозами митрополит Павел.

По его словам, он не боится последствий после его обращения.

Отметим, что 29 марта так называемая Украинская православная церковь (Московский патриархат) должна была покинуть территорию Киево-Печерской лавры.