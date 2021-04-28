Гордон відзначився в прямому ефірі новим каламбуром в стилі мема про Обаму
Український журналіст Дмитро Гордон відзначився новим каламбуром, обігравши свій відомий жарт про Барака Обаму в стилі "ім'я - асоціація", яка вже стала мемом. Цього разу замість колишнього президента США журналіст згадав американського підприємця, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.
Висловлювання Гордона прозвучало в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24".
Новий мем народився після відповіді журналіста на питання ведучого, чи надходили йому пропозиції взяти участь в будь-яких проектах на телебаченні.
""Танці з зірками були", "Маска" була. "Орел і Решка" - не було", - відповів Гордон.
Розповідь про проект "Маска" зацікавила Василя Голованова, і ведучий звернувся до глядачів з таким питанням: "Нічого собі, друзі! Ви б хотіли побачити Дмитра Гордона в проекті"Маска"?
"Ілона..."- сказав Гордон.
"Ілон Маска" - уточнив Голованов.
"Ну типу", - проказав журналіст.
"А ви не зупиняєтеся, я дивлюся, історія з Бараком - вічно жива", - з іронією відреагував на такі словами Гордона ведучий.
Відео: Дмитро Гордон пожартував про шоу "Маска" в стилі свого мема про Обаму
Нагадаємо, раніше Гордон під час інтерв'ю з Михайлом Ходорковським пожартував про його ув'язнення і президента США Барака Обами, обігравши слово барак, в якому проживав бізнесмен в колонії, з ім'ям американського президента.
Відео: Дмитро Гордон пожартував про Барака Обаму
Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи, і відзначив їх значну роль у роздуванні інформаційної агресії проти України.