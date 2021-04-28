Гордон отличился в прямом эфире новым каламбуром в стиле мема про Обаму
Украинский журналист Дмитрий Гордон отличился новым каламбуром, обыграв свою известную шутку о Бараке Обаме в стиле "имя - ассоциация", которая уже стала мемом. На этот раз вместо бывшего президента США журналист упомянул американского предпринимателя, основатель компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.
Высказывание Гордона прозвучало в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24".
Новый мем родился после ответа журналиста на вопрос ведущего, поступали ли ему предложения принять участие в каких-либо проектах на телевидении.
""Танцы со звездами были", "Маска" была. "Орел и Решка" - не было", - ответил Гордон.
Рассказ о проекте "Маска" заинтересовал Василия Голованова, и ведущий обратился к зрителям с таким вопросом: "Ничего себе, друзья! Вы бы хотели увидеть Дмитрия Гордона в проекте "Маска"?
"Илона..." - сказал Гордон.
"Илон Маска" - уточнил Голованов.
"Ну типа", - произнес журналист.
"А вы не останавливаетесь, я смотрю, история с Бараком - вечно жива", - с иронией отреагировал на такие словам Гордона ведущий.
Видео: Дмитрий Гордон пошутил о шоу "Маска" в стиле своего мема об Обаме
Напомним, ранее Гордон во время интервью с Михаилом Ходорковским пошутил о его заключении и президенте США Бараке Обаме, обыграв слово барак, в котором проживал бизнесмен в колонии, с именем американского президента.
Видео: Дмитрий Гордон пошутил о Бараке Обаме
Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон назвал российских топ-пропагандистов мастерами своего дела, и отметил их значительную роль в раздувании информационной агрессии против Украины.