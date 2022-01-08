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Торт з оселедця на вафельних коржах: цією стравою ви точно здивуєте гостей!

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Субота 08 січня 2022 20:50
Торт з оселедця на вафельних коржах: цією стравою ви точно здивуєте гостей! Фото: Легкий торт з оселедця на вафельних коржах (скріншот з відео)
Автор: Анна Шиканова

Закусочний торт з оселедцем – справжня знахідка для будь-якого святкового столу. Такий торт готується легко і просто, виглядає красиво, а смак неймовірний і незвично ніжний. Якщо є бажання - оселедець можна замінити іншою рибою або паштетом.

Як приготувати рибний торт на вафельних коржах – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти:

  • Вафельні коржі - 6 шт.
  • Оселедець - 1 шт.
  • Печериці - 300 г
  • Цибуля - 2 шт.
  • Морква - 350 г
  • Твердий сир - 100 г
  • Соняшникова олія - 2 ст. ложки
  • Майонез - на смак

Спосіб приготування:

1. Лук і оселедець потрібно очистити та перебити в блендері до однорідної маси.

2. Другу цибулину порізати на невеликі кубики, злегка обсмажити. Потім додати дрібно нарізані гриби та обсмажувати 7-10 хвилин.

3. Отриману грибну масу також подрібнити в блендері.

4. Моркву потрібно відварити та натерти на дрібній тертці.

5. Починаємо формувати торт. Перший корж намажте оселедцевою масою, накрийте другим коржем і намажте його грибною начинкою.

6. Третій корж - морква, четвертий – оселедцева маса. П'ятий - знову грибний, а шостий – морквяної.

Якщо є бажання - кожен корж можна додатково злегка змащувати майонезом.

7. Зверху посипте торт тертим сиром і прикрасьте зеленню, червоною ікрою або відвареним яйцем. Надішліть торт на одну годину в холодильник.

Як приготувати оселедцевий торт з вафельними коржами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які похмільні супи заспокоять шлунок після свят і поліпшать стан.

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