Торт з оселедця на вафельних коржах: цією стравою ви точно здивуєте гостей!
Закусочний торт з оселедцем – справжня знахідка для будь-якого святкового столу. Такий торт готується легко і просто, виглядає красиво, а смак неймовірний і незвично ніжний. Якщо є бажання - оселедець можна замінити іншою рибою або паштетом.
Як приготувати рибний торт на вафельних коржах – читайте в матеріалі нижче.
Інгредієнти:
- Вафельні коржі - 6 шт.
- Оселедець - 1 шт.
- Печериці - 300 г
- Цибуля - 2 шт.
- Морква - 350 г
- Твердий сир - 100 г
- Соняшникова олія - 2 ст. ложки
- Майонез - на смак
Спосіб приготування:
1. Лук і оселедець потрібно очистити та перебити в блендері до однорідної маси.
2. Другу цибулину порізати на невеликі кубики, злегка обсмажити. Потім додати дрібно нарізані гриби та обсмажувати 7-10 хвилин.
3. Отриману грибну масу також подрібнити в блендері.
4. Моркву потрібно відварити та натерти на дрібній тертці.
5. Починаємо формувати торт. Перший корж намажте оселедцевою масою, накрийте другим коржем і намажте його грибною начинкою.
6. Третій корж - морква, четвертий – оселедцева маса. П'ятий - знову грибний, а шостий – морквяної.
Якщо є бажання - кожен корж можна додатково злегка змащувати майонезом.
7. Зверху посипте торт тертим сиром і прикрасьте зеленню, червоною ікрою або відвареним яйцем. Надішліть торт на одну годину в холодильник.
Як приготувати оселедцевий торт з вафельними коржами
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