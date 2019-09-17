Гопник на тлі недопалків: Ані Лорак шокувала новою фотосесією

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак обрала невдалу локацію для зйомок

Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, зроблених на урбаністичній локації в Москві. Співачка позує на тлі хмарочосів з дзеркальними вікнами.

Для фотозйомки співачка обрала досить гарне місце - зірка стоїть на мосту, позаду велике сучасне місто. Але все зіпсувала величезна кількість недопалків, які можна помітити на деяких фото.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Крім того, наряд співачки - чорні спортивні штани з смужками з боків, футболка оверсайз і стьобаний жилет - викликав ряд питань. Підписники зірки дивуються, чому Кароліна останнім часом впадає в крайнощі - від вечірніх нарядів до "костюмів гопника".

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники залишають під суперечливою фотосесією ряд не дуже втішних відгуків. Підписники також просять співачку не зловживати фотошопом і припинити маніпуляції з обличчям, щоб не перетворитися на ляльку.

За кількістю недопалків, можна відразу зрозуміти, що це Москва.

Вбрання з крайності в крайність. То як гопник, то мега-вечірні.

Занадто багато фільтрів з Faceapp, прям помітно, як штучна. Фотошопити треба в міру.

А колись була така класнюча! Змінилася в гіршу сторону. На жаль...

Кароліна, не псуй своє обличчя. Ти і так гарна.

Бичків від сигарет чимало на останніх фото, вірю, що це не ви накидали.

Ані Лорак шокувала виглядом гопника серед недопалків (скрін: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак похвалилася в мережі черговою московською нагородою і подякувала шанувальникам. Але те, як зірка звернулася до фанів, викликало обурення.

Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезну груди на виступі в Росії.