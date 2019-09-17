Гопник на фоне окурков: Ани Лорак шокировала новой фотосессией

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак выбрала неудачную локацию для съемок

Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных на урбанистической локации в Москве. Певица позирует на фоне небоскребов с зеркальными окнами.

Для фотосъемки певица выбрала довольно красивое место - звезда стоит на мосту, сзади большой современный город. Но все испортило огромное количество окурков, которые можно заметить на некоторых фото.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кроме того, наряд певицы - черные спортивные штаны с полосками по бокам, футболка оверсайз и стеганный жилет - вызвал ряд вопросов. Подписчики звезды недоумевают, почему Каролина в последнее время впадает в крайности - от вечерних нарядов до "костюмов гопника".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники оставляют под спорной фотосессией ряд не очень лестных отзывов. Подписчики также просят певицу не злоупотреблять фотошопом и прекратить манипуляции с лицом, чтобы не превратиться в куклу.

По количеству окурков, можно сразу понять, что это Москва.

Наряды из крайности в крайность. То как гопник, то мега-вечерние.

Слишком много фильтров из Faceapp прям заметно, как искусственная... Фотошопить нужно в меру.

А когда-то была такая класснючая! Изменилась в худшую сторону. К сожалению...

Каролина, не порть свое лицо. Ты и так красивая.

Бычков от сигарет немало на последним фото, верю, что это не вы набросали.

Ани Лорак шокировала видом гопника среди окурков (скрин: instagram.com/anilorak)

Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась в сети очередной московской наградой и поблагодарила поклонников. Но то, как звезда обратилась к фанам, вызвало негодование.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила огромную грудь на выступлении в России.