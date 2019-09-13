Ані Лорак похвалилася черговою московською нагородою і образила фанатів (відео)

Ані Лорак звернулася до шанувальників, але викликала у них обурення
Ані Лорак в Instagram похвалилася черговою нагородою, яку вона отримала в Москві. Цього разу співачці вручили статуетку Yandex-музика за мільйон лайків. Але зовнішній вигляд співачки - гламурна косуха-оверсайз і круглі темні окуляри викликали обурення фанів.
"Диві" дорікнули в тому, що спілкуючись з людьми, добре було б зняти темні окуляри. Багато з підписників порахували подібне звернення до них принизливим.
"Спасибі величезне за вашу любов і підтримку. Спасибі, що ми разом. Люблю", - сказала співачка, так і не знявши окуляри.
Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)
В коментарях на співачку ллється справжній потік хейту. З ким тільки не порівнюють - і з Лепсом, і з Кіркоровим.
Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезну груди на виступі в Росії.
Також ми повідомляли, що співачку рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій мінісукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.