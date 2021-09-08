Google запускає в Україні нові програми: що і кому це дасть

Так, у нашій країні відсьогодні став доступний новий безкоштовний інструмент "Пошук можливостей для бізнесу".

Завдяки цьому інструменту підприємці зможуть отримати персоналізовані пропозиції щодо просування компанії в Інтернеті за допомогою інструментів Google та отримати максимальну користь від безкоштовного профілю компанії - гарантуючи, що бізнеси надають максимально точну інформацію своїм клієнтам (наприклад, години роботи, можливість самовивозу у магазині тощо).

Інструмент досить простий у використанні - потрібно лише ввести назву компанії, і Google покаже рекомендації на основі інформації, яку вона має про вашу компанію, регіон, галузь тощо.

"В інструменті "Пошук можливостей для бізнесу" ви можете ввести назву своєї компанії, і ми надамо індивідуальні пропозиції щодо того, як покращити вашу присутність у Пошуку та на Картах Google менш ніж за п'ять хвилин", - йдеться у повідомленні.

Скриншот (smallbusiness.withgoogle.com)