Google исключила из Android 14 четыре полезных функции перед релизом: какие именно

Компания Google произвела изменения в Android 14, изъяв несколько планируемых новшеств перед его релизом. Эта обновленная версия ОС отличается расширенными настройками, удлиненным временем автономной работы и усовершенствованной работой на больших экранах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях Makeusof.
По информации источника, Google поначалу планировала включить в Android 14 четыре полезных функции, но в последний момент решила отказаться от них.
Эта функция, которая была рассмотрена для включения в "чистый" Android 14, позволяла пользователям использовать две учетные записи мессенджеров и социальных сетей на одном смартфоне.
Планировалось, что Android 14 получит встроенную поддержку многофункционального динамического островка в верхней части экрана, что могло бы отразить вырез фронтальной камеры, обычно располагающийся по центру дисплея или в углу.
Инсайдеры утверждали, что у Android 14 появится механизм для обнаружения и удаления вредоносного ПО, но эта опция также была удалена.
Планировалось, что Android 14 получит собственный интерфейс для отправки коротких сообщений через спутник, что облегчило бы интеграцию спутниковой связи в смартфоны. Однако эту функцию также удалили.
Если бы все эти функции были включены в Android 14, эта версия операционной системы могла бы превзойти iOS по функциональности. К примеру, нативная поддержка функций iPhone, таких как Dynamic Island и спутниковая связь, сделала бы их доступными для пользователей Android, а опция клонирования приложений позволила бы им использовать несколько аккаунтов на одном смартфоне.
Интересно, что многие из этих функций были замечены в предыдущей версии Android 14. Это заставляет задуматься, почему Google решила убрать их до того, как они были полностью готовы. Есть надежда, что они дебютируют в будущих версиях Android.
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