Резервные копии популярного мессенджера начнут "воровать" место с Google Диска. Что изменится и для кого

WhatsApp меняет свою политику насчет правил хранения данных. Вскоре резервные копии популярного мессенджера могут начать занимать место в Google Диске.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что может измениться для пользователей и когда.

Основное про Google Диск

Диск Google позволяет пользователям сохранять свои данные на серверах "в облаке" и делиться ими с другими пользователями в сети.

Стандартный аккаунт Google предполагает выделение пользователю 15 Гбайт облачного пространства для хранения данных.

Сегодня большинство пользователей WhatsApp на устройствах с Android привыкли хранить резервные копии чатов в Google Диске не заботясь о том, сколько места они занимают. Однако скоро все может измениться.

Облачных 15 Гб может быть недостаточно (иллюстративное фото: Рixabay)

Что изменится для пользователей и когда

Еще в конце прошлого года WhatsApp анонсировал изменения в правилах хранения данных, предупредив пользователей, что резервные копии начнут занимать место в Google Диске.

В компании Google пояснили, что резервные копии WhatsApp на Android в скором времени "начнут засчитываться в лимит облачного хранилища аккаунта".

Начиная с декабря 2023 года эти изменения тестируются в бета-версии мессенджера - WhatsApp Beta. Планируется, что постепенно они будут введены для всех пользователей. Это может произойти уже скоро - в первой половине 2024 года.

"Резервное копирование WhatsApp на Android будет продолжать работать, пока в вашем аккаунте Google есть свободное место. Если вы достигнете лимита памяти, вам нужно будет освободить место, чтобы восстановить резервное копирование, удалив ненужные элементы", - подчеркнули в Google.

Следовательно, если лимит памяти на Google Диске будет переполнен, свежие данные из WhatsApp просто не будут включены в резервную копию.

Следить за объемом памяти придется самостоятельно (иллюстративное фото: Рixabay)

Кого не коснутся новые правила

Все пользователи, для которых правила будут изменены, получат соответствующее сообщение за приблизительно 30 дней до введения новых "стандартов".

В то же время, для подписчиков тарифного плана Google One эта новость не имеет особого значения.

"Если у вас есть подписка на Google Workspace из-за работы или обучения, на вашу квоту памяти это пока не повлияет", - добавили в компании.