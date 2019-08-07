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Google присвятив дудл славетному українцю, який "зцілював рани"

STYLERЖиття    07.08.2019 - 13:06
Google присвятив дудл славетному українцю, який "зцілював рани"
Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу (колаж РБК-Україна)

Автор роману "Чорна Рада" Пантелеймон Куліш став героєм нового дудла від Google

Google присвятив новий дудл 200-річчю Пантелеймона Куліша - знаменитого українського письменника, перекладача, етнографа, мовознавця.

Автори картинки вважають Куліша одним з найбільш яскравих діячів українського національно-культурного відродження XIX століття. Саме його "Чорна Рада" - перший історичний роман українською мовою - надихнув художника Google Кевіна Лафліна на створення святкового дудла. На ньому зображена стилізована фігура запорізького козака на коні.

Google присвятив дудл славетному українцю, який &quot;зцілював рани&quot;

Дудл, присвячений Пантелеймону Кулішу

До речі, у Лафліна були ще два варіанти для святкового дудла. На одному з них - портрет Пантелеймона Куліша і напис українськими літерами "Гугл". Тут художник звертає увагу на те, що саме Куліш наприкінці 1850-х років створив першу фонетичну абетку для української мови, в якій не було церковнослов'янських літер ѣ і ы, з'явилася літера g (для позначення ґ). Саме правопис Куліша лежить в основі сучасної української абетки.

Ще один варіант дудла від Лафліна майже аналогічний тому, на якому Google вирішив зупиниться.

Google присвятив дудл славетному українцю, який &quot;зцілював рани&quot;

Дудли, присвячені Пантелеймону Кулішу

Біографія Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він був охрещений в честь святого Пантелеймона Цілителя, і, як говорили сучасники, "зцілював рани Русі Української", сприяючи розвитку української літературної мови, науки, філософії, історії і т. д.

Іван Франко називав Куліша "перворядною зіркою" в українській літературі та "одним із корифеїв нашої літератури".

Пантелеймон Олександрович був членом Кирило-Мефодіївського братства, вперше переклав українською мовою Біблію, майже всього Шекспіра, Ґете, Дж. Байрона та інших легендарних письменників.

Google присвятив дудл славетному українцю, який &quot;зцілював рани&quot;

Пантелеймон Куліш (uk.wikipedia.org)

Найвідомішим романом Куліша вважається "Чорна Рада. Хроніка 1663 року". Твір було написано під впливом історичних романів Вальтера Скотта.

У 2002 році роман був екранізований. Головні ролі в серіалі виконали Богдан Ступка, Богдан Бенюк, Руслана Писанка та інші культові особистості українського кінематографа.

Серіал "Чорна Рада"

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