Google відмовляється визнавати Зеленського президентом

Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України під час інавгурації, яка відбулася у стінах Верховної Ради в понеділок, 20 травня. Тим не менш пошуковик Google як і раніше вважає президентом Петра Порошенка.

Так, за запитом "президент України" ми можемо дізнатися, що президентом країни, як і раніше, залишається Петро Олексійович Порошенко.

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

А запит "Володимир Зеленський" відправляє нас на статтю "Вікіпедії", де в "шапці" новий головнокомандувач значиться, як "комедійний актор".

Тим не менш, в самій статті російськомовної "Вікіпедії" Зеленський значиться українським державним діячем і президентом України з 20 травня 2019 року, а також верховним головнокомандуючим збройними силами України.

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

Але далі цікавіше - українськомовна "Вікіпедія" в "шапці" повідомляє про Зеленского те, що він політичний діяч.

А в самій статті зазначено, що "Володимир Зеленський - переважно російськомовний український громадський і політичний діяч, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист, шостий Президент України. Колишній керівник "Студії Квартал-95". Колишній продюсер телеканалу "Інтер".

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

Складно сказати, чому Google досі не оновив інформацію про шостого президента України, але, можливо, стався збій в автоматизованій системі Google, яка пов'язана з "Вікіпедією".

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко приїхав в Админістрацию президента на зустріч голів фракцій з Володимиром Зеленським на велосипеді, чим дуже потішив мережу.