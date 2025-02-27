Google обновил процесс удаления личных данных из поиска: что известно

Этот инструмент позволяет проактивно отслеживать и удалять, например, номер телефона, адрес электронной почты или физический адрес из результатов поиска.

С последним обновлением пользователи теперь могут кликнуть на три точки рядом с результатом поиска в Google, чтобы открыть обновленное меню, которое позволяет сразу подать запрос на удаление через опцию "удалить этот результат".

Ранее вам нужно было перейти в инструмент "Результаты о вас", который был спрятан в настройках вашей учетной записи Google.

Инструмент "Результаты о вас" (фото: Google)

Кроме того, теперь пользователи могут использовать меню с тремя точками, чтобы запросить обновление информации.

Например, если вы удалили контент о себе с веб-сайта, а результаты поиска еще не обновлены, вы можете запросить обновление, чтобы системы Google "переобходили" страницу и получили актуальную информацию.

Для использования этой функции необходимо заполнить форму, указав контактную информацию, чтобы Google могла проверить, соответствует ли она данным на странице результатов поиска. Вы можете выбрать получение уведомлений, если Google найдет результаты с вашей информацией.

Компания отмечает, что ваша информация не используется для персонализации вашего опыта на других сервисах Google и не передается третьим лицам.

Пока что функция доступна пользователям в США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Канаде, Южной Африке, Бразилии, Мексике, Испании, Франции, Швеции, Таиланде, Индии и Индонезии.

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