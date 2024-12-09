Как запретить Google персонализировать ваши результаты поиска: инструкция

Многие пользователи Google хотят иметь больше контроля над тем, как поисковая система настраивает результаты под их интересы. Хотя персонализация поиска может улучшить релевантность результатов, она также может ограничивать восприятие информации, создавая так называемый "фильтр-баббл".

О том, как можно запретить Google персонализировать результаты поиска, возвращая больше контроля вам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как отключить персонализированные результаты поиска в Google

Отключить персонализированные результаты поиска достаточно просто, но найти нужный переключатель может быть немного сложнее. Для этого попробуйте выполнить поиск чего-то в Google и прокрутить страницу вниз.

Под логотипом "Goooooooooogle" и номерами страниц вы должны увидеть небольшую надпись “Результаты персонализированы”. Нажмите кнопку “Попробовать без персонализации”, которая расположена рядом. Это отключит персонализированные результаты поиска в Google.

Эта функция была впервые замечена сайтом Search Engine Roundtable, хотя неясно, почему она не всегда появляется.

Как отключить персонализированные результаты поиска в Google (фото: Lifehacker)

Если вы не видите этот переключатель, сайт также отметил, что можно добавить &pws=0 в конец URL-адреса любого поиска в Google, чтобы отключить персонализацию. Этот метод был известен еще с 2007 года.

Альтернативно, откройте настройки вашего аккаунта Google, перейдите на вкладку “Данные и конфиденциальность”, затем снимите галочку с переключателя “Персонализация поиска”. Перейдите по ссылке, чтобы попасть на нужную страницу.

Чтобы убедиться, что ваши результаты больше не персонализированы, выполните новый поиск и снова прокрутите страницу вниз. Текст “Результаты персонализированы” должен измениться на “Результаты не персонализированы”. Персонализацию нужно отключать отдельно на каждом устройстве или браузере, который вы используете для поиска в Google.

Хотя эта функция полезна, следует помнить, что невозможно полностью избежать фильтров Google, если это единственная поисковая система, которой вы пользуетесь, поскольку сайт все еще принимает множество закулисных решений о том, что показывать.