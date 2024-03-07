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Google готовит радикальные изменения в своей поисковой системе: что известно

Четверг 07 марта 2024 17:30
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Google готовит радикальные изменения в своей поисковой системе: что известно Google признала, что контент от ИИ засорил поисковик, и уже принимает меры (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google объявила о внедрении передовой системы для борьбы с некачественным контентом в результатах поиска. Алгоритмы будут понижать рейтинг неоригинального контента.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Google.

Что известно про инициативу от Google

Новые алгоритмы, внедренные Google, призваны оптимизировать поисковую выдачу путем устранения спама и повторяющегося контента. Эти алгоритмы автоматически снижают рейтинги дублирующих материалов в результатах поиска, включая тексты, созданные искусственным интеллектом.

Компания сообщает, что опубликовала свою политику за два месяца до ее вступления в силу 5 мая, чтобы предоставить владельцам веб-ресурсов достаточно времени для внесения необходимых изменений.

Под категорию спама и вторичного контента Google включает сайты, содержащие массово производимые материалы без уникальной ценности, а также ресурсы, арендующие пространство на доверенных веб-сайтах для распространения спама. Согласно данным Google, новый инструмент позволяет снизить количество "бесполезных материалов" на 40 процентов.

В рамках соответствия закону "о цифровых рынках" Европейского союза (DMA) Google внесла изменения, включая дополнительные экраны выбора браузера и поисковой системы по умолчанию при первоначальной настройке Android-устройств, а также при первом запуске Chrome на ПК и iOS.

Осуществляя соответствие DMA, Google отказывается от практики связывания личных данных между учетными записями пользователей в некоторых сервисах, которые ранее использовались для персонализации рекламы и контента. DMA запрещает использование персональных данных в рекламных целях без согласия пользователя.

Напомним, что Google добавил в Chrome функцию, которая значительно облегчит пользование браузером.

Читайте также про действия, которые сделают Google Chrome более безопасным и повысят его конфиденциальность.

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