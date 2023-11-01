Пользователи iPhone смогут устанавливать приложения не только через App Store (видео)

Последнее обновление iOS 17.1 расширило возможности iPhone, позволяя устанавливать приложения из посторонних источников, а не только из официального магазина App Store. Теперь пользователи могут передавать IPA-файлы с компьютера Mac на свой iPhone с помощью AirDrop.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видеоролик пользователя iRobinPro в YouTube .

В видео показан процесс установки программы с использованием данного метода. Несколько владельцев iPhone в социальных сетях утверждают, что этот способ работает на устройствах с iOS 17 и более поздними версиями.

Очевидно, это первый шаг Apple к возможности устанавливать программы из посторонних источников, подобно тому, как это давно доступно на устройствах Android.

Известно, что компания должна отвечать европейскому закону о цифровых рынках, начиная с марта 2024 года. Этот закон требует, в частности, снять ограничения на установку приложений из посторонних источников.

Важно отметить, что это изменение касается только стран Европейского Союза, поскольку законодательное требование начнет действовать именно там. Однако эксперты считают, что Apple, предоставив такую возможность, распространит ее по всему миру, что подтверждает передачу программы через AirDrop.

Таким образом, в скором времени пользователи устройств Apple получат больше свободы в выборе и установке приложений, что сделает iPhone еще более привлекательным для тех, кто ценит гибкость и настройку своего устройства.