Постоянная погоня за успехом: психолог объяснила, чем опасна такая жизненная схема

Двойные стандарты

Это означает, что ожидания к себе всегда выше, чем другим. Лица с таким мышлением считают, что "человеку свойственно совершать ошибки, но конкретно они не имеют права промахнуться".

Выборочное внимание

То есть люди замечают только негатив и обесценивают позитив. Они думают:

все, что ты не сделаешь - не имеет шанса, потому что всегда можно лучше

это было не так уж трудно

любой так может

это случайность, просто повезло

если это мне по силам достичь, значит это не предел - надо более сложные цели

Чрезмерное обобщение

Одна ошибка или проблема на пути достижения цели и человек считает себя неудачником в целом. Самооценка базируется только на достижениях - малейший промах человек и воспринимает себя как бездарь.

Фокус на обязательствах

У человека убеждение "надо" или "я должен это сделать" является проявлениями системы жестких правил для себя. В представлениях таких "достигателей" - это ключ к успеху.

Такой человек считает, что:

время нужно тратить только с пользой

если не заставлять себя, то успеха не добиться

если уж что-то делать, то со знаком качества

всегда совершенствуйся и стремись к идеалу

Драматизация

У человека часто возникают мысли "а если вдруг..." и это приводит к прокручиванию негативных сценариев, вызывающих тревогу и страх: делать ту же работу и снова переживать, как все сложится.

Персонализация

Такой человек всегда принимает на себя полную ответственность за события и результаты. Например, когда шеф ко всем заявил: "можно было бы лучше сработать", а человек уже думает, что именно его имели в виду.

Такая жизненная схема очень коварна: с одной стороны человек имеет результат, но им не удовлетворяется, потому что стандарты растут и заставляют снова их достигать.