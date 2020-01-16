Гончарук записав відео після скандалу з прослуховуванням: вам нас не злякати!

Олексій Гончарук зробив термінову заяву після скандалу з прослуховуванням на нараді представників Кабміну і НБУ. Відеовідповідь прем'єр-міністра з'явилася в мережі 16 січня.

Також Гончарук розповів, чи збирається він подавати у відставку з поста глави українського уряду.

"Із самого початку проти команди Президента й Уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося. Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки", - сказав Гончарук.

Головна мета роботи команди Кабміну, зазначає прем'єр-міністр на відео, - перезавантаження країни. Також команда Гончарука бореться за те, щоб "зламати стару систему і побудувати нову", в якій не буде "схематозів і договорняків".

"Наша команда працює над тим, щоб кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!" - підкреслив він.

Разом з тим Гончарук сказав, що на сьогоднішній день в Україні зміцнився обмінний курс і збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів - тепер вони складають $25 млрд. Крім того, різко знизилася інфляція.

"Якщо це не гарні новини для країни, то я повний профан в економіці!" - резюмував Гончарук, давши зрозуміти, що у відставку він не збирається.

Гончарук записав відео після скандалу з прослуховуванням