"Гомофобия - это Россия". Как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве

В Киеве 16 июня прошел Марш равенства в рамках КиевПрайда. Эта акция прошла впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.
Как происходил ЛГБТ-прайд - смотрите в фотоматериале РБК-Украина.
Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)
На Марш люди пришли с транспарантами, на которых были написаны следущие фразы: "Нет мира без справедливости в Украине", "Маршируем за тех, кто не может", "За свободу всех украинцев" и т.д.
Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)
Отметим, что участие в акции, кроме активистов и неравнодушных украинцев, приняли также ЛГБТ-военные, политики иностранных государств, представители международных организаций и наблюдатели.
Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)
На Марше присутствовали полицейские, которые следили за порядком.
Параллельно состоялось движение активистов "за традиционные ценности". Чтобы не возникало столкновений - их заблокировала полиция.
В целом акция прошла мирно и без провокаций.
Добавим, что накануне столичная власть призвала киевлян продемонстрировать свою поддержку и толерантность.
Следует напомнить, что сначала Марш равенства должен был проходить в киевском метро.
Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации. Организаторы попросили выбрать другое место.
Активисты считают, что им не предоставили разрешение на проведение мероприятия через фейки в сети.
В частности, речь идет об уведомлении об остановке работы метро и о якобы финансировании организации Киевской городской госадминистрацией.
Ранее мы рассказывали, что на вечеринке КиевПрайда представители ТЦК пытались забрать мужчин на ВЛК.