"Гомофобия - это Россия". Как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве

Как проходил Марш равенства 16 июня

Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)

На Марш люди пришли с транспарантами, на которых были написаны следущие фразы: "Нет мира без справедливости в Украине", "Маршируем за тех, кто не может", "За свободу всех украинцев" и т.д.

Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)

Отметим, что участие в акции, кроме активистов и неравнодушных украинцев, приняли также ЛГБТ-военные, политики иностранных государств, представители международных организаций и наблюдатели.

Марш равенства 2024 года (фото: Виталий Носач)

На Марше присутствовали полицейские, которые следили за порядком.

Параллельно состоялось движение активистов "за традиционные ценности". Чтобы не возникало столкновений - их заблокировала полиция.

В целом акция прошла мирно и без провокаций.

Добавим, что накануне столичная власть призвала киевлян продемонстрировать свою поддержку и толерантность.

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Следует напомнить, что сначала Марш равенства должен был проходить в киевском метро.

Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации. Организаторы попросили выбрать другое место.

Активисты считают, что им не предоставили разрешение на проведение мероприятия через фейки в сети.

В частности, речь идет об уведомлении об остановке работы метро и о якобы финансировании организации Киевской городской госадминистрацией.