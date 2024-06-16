"Гомофобія - це Росія". Як проходив ЛГБТ-прайд у Києві

У Києві 16 червня пройшов Марш рівності в рамках КиївПрайд. Ця акція відбулася вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Як відбувався ЛГБТ-прайд - дивіться у фотоматеріалі РБК-Україна.
Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)
На Марш люди прийшли з транспарантами, на яких були написані фрази на кшталт: "Немає миру без справедливості в Україні", "Маршуємо за тих, хто не може", "За свободу всіх українців" тощо.
Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)
Зазначимо, що участь в акції, окрім активістів та небайдужих українців, взяли також ЛГБТ-військові, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій і спостерігачі.
Марш рівності 2024 (фото: Віталій Носач)
На Марші були присутні поліцейські, які слідкували за порядком.
Паралельно відбувся рух активистів "за традиційні цінності". Щоб не виникало сутичок - їх заблокувала поліція.
В цілому акція пройшла мирно й без провокацій.
Додамо, що напередодні столична влада закликала киян продемонструвати свою підтримку та толерантність.
Варто нагадати, що спочатку Марш рівності мав проходити у київському метро.
Однак в КМДА сказали, що не погоджували проведення заходу в цій локації. Організаторів попросили обрати інше місце.
Активісти вважають, що їм не надали дозволу на проведення заходу через фейки в мережі.
Зокрема, йдеться про повідомлення про зупинку роботи метро та начебто фінансування організації Київською міською держадміністрацією.
Раніше ми розповідали, що на вечірці КиївПрайду представники ТЦК намагались забрати чоловіків на ВЛК.