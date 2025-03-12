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Гоменташ на Пурим 2025: готовим традиционное праздничное печенье по секретному рецепту

Как приготовить традиционное печенье гоменташ для Пурим 2025 (фото: wikimedia/Homemade_hamantasche)
Автор: Анна Шиканова

Пурим 2025 приближается, а вместе с ним и традиция приготовления гоменташ - вкусного треугольного печенья с разнообразными начинками. Узнайте, как легко приготовить это праздничное блюдо дома.

Как готовить традиционное печенье на Пурим "гоменташ", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и символика гоменташ

Гоменташ (с идиша "карманы Амана") - это традиционное треугольное печенье, которое готовят на Пурим. Форма печенья символизирует треугольную шляпу или уши Амана, главного антагониста в истории праздника. Начинки могут быть разнообразными: мак, фруктовый джем, шоколад или орехи.

Что вам понадобится

Ингредиенты для теста:

  • 2 ½ стакана муки
  • ½ стакана сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • ¼ чайной ложки соли
  • ½ стакана сливочного масла (комнатной температуры)
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 2-3 столовые ложки апельсинового сока или воды

Ингредиенты для начинки:

  • Маковая начинка, фруктовый джем, шоколадная паста или другая на ваш вкус

Как готовить печенье гоменташ

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.

Добавьте сливочное масло и разотрите до образования крошки.

В отдельной миске взбейте яйца с ванильным экстрактом.

Добавьте яичную смесь к сухим ингредиентам и перемешайте.

Постепенно добавляйте апельсиновый сок или воду, пока тесто не станет однородным и мягким.

Сформируйте шар, оберните пленкой и охладите в холодильнике в течение 1 часа.

Формирование печенья:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3 мм.

Вырежьте круги диаметром 7-8 см с помощью формочки или стакана.

В центр каждого круга положите чайную ложку начинки.

Сформируйте треугольник, приподнимая края теста и защипывая углы, оставляя часть начинки открытой.

Выпекание:

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета.

Дайте остыть перед подачей.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто цедру апельсина или лимона.
  • Экспериментируйте с начинками: попробуйте сливовый джем, финиковую пасту или даже соленую карамель.

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