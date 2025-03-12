Гоменташ на Пурим 2025: готовим традиционное праздничное печенье по секретному рецепту

История и символика гоменташ

Гоменташ (с идиша "карманы Амана") - это традиционное треугольное печенье, которое готовят на Пурим. Форма печенья символизирует треугольную шляпу или уши Амана, главного антагониста в истории праздника. Начинки могут быть разнообразными: мак, фруктовый джем, шоколад или орехи.

Что вам понадобится

Ингредиенты для теста:

2 ½ стакана муки

½ стакана сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

¼ чайной ложки соли

½ стакана сливочного масла (комнатной температуры)

2 яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

2-3 столовые ложки апельсинового сока или воды

Ингредиенты для начинки:

Маковая начинка, фруктовый джем, шоколадная паста или другая на ваш вкус

Как готовить печенье гоменташ

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.

Добавьте сливочное масло и разотрите до образования крошки.

В отдельной миске взбейте яйца с ванильным экстрактом.

Добавьте яичную смесь к сухим ингредиентам и перемешайте.

Постепенно добавляйте апельсиновый сок или воду, пока тесто не станет однородным и мягким.

Сформируйте шар, оберните пленкой и охладите в холодильнике в течение 1 часа.

Формирование печенья:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 3 мм.

Вырежьте круги диаметром 7-8 см с помощью формочки или стакана.

В центр каждого круга положите чайную ложку начинки.

Сформируйте треугольник, приподнимая края теста и защипывая углы, оставляя часть начинки открытой.

Выпекание:

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета.

Дайте остыть перед подачей.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто цедру апельсина или лимона.

Экспериментируйте с начинками: попробуйте сливовый джем, финиковую пасту или даже соленую карамель.

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