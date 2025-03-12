Гоменташ на Пурим 2025: готуємо традиційне святкове печиво за секретним рецептом

Пурим 2025 наближається, а разом з ним і традиція приготування гоменташ - смачного трикутного печива з різноманітними начинками. Дізнайтеся, як легко приготувати цю святкову страву вдома.
Як готувати традиційне печиво на Пурим "гоменташ", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Гоменташ (з ідишу "кишені Амана") - це традиційне трикутне печиво, яке готують на Пурим. Форма печива символізує трикутний капелюх або вуха Амана, головного антагоніста в історії свята. Начинки можуть бути різноманітними: мак, фруктовий джем, шоколад або горіхи.
Інгредієнти для тіста:
Інгредієнти для начинки:
Приготування тіста:
У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль.
Додайте вершкове масло і розітріть до утворення крихти.
В окремій мисці збийте яйця з ванільним екстрактом.
Додайте яєчну суміш до сухих інгредієнтів і перемішайте.
Поступово додавайте апельсиновий сік або воду, поки тісто не стане однорідним і м'яким.
Сформуйте кулю, обгорніть плівкою та охолодіть у холодильнику протягом 1 години.
Формування печива:
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 3 мм.
Виріжте круги діаметром 7-8 см за допомогою формочки або склянки.
У центр кожного круга покладіть чайну ложку начинки.
Сформуйте трикутник, піднімаючи краї тіста і защипуючи кути, залишаючи частину начинки відкритою.
Випікання:
Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, на відстані 2-3 см одне від одного.
Випікайте 12-15 хвилин до золотистого кольору.
Дайте охолонути перед подачею.
Поради:
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