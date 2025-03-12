Гоменташ на Пурим 2025: готуємо традиційне святкове печиво за секретним рецептом

Історія та символіка гоменташ

Гоменташ (з ідишу "кишені Амана") - це традиційне трикутне печиво, яке готують на Пурим. Форма печива символізує трикутний капелюх або вуха Амана, головного антагоніста в історії свята. Начинки можуть бути різноманітними: мак, фруктовий джем, шоколад або горіхи.

Що вам знадобиться

Інгредієнти для тіста:

2 ½ склянки борошна

½ склянки цукру

1 чайна ложка розпушувача

¼ чайної ложки солі

½ склянки вершкового масла (кімнатної температури)

2 яйця

1 чайна ложка ванільного екстракту

2-3 столові ложки апельсинового соку або води

Інгредієнти для начинки:

Макова начинка, фруктовий джем, шоколадна паста або інша на ваш смак

Як готувати печиво гоменташ

Приготування тіста:

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль.

Додайте вершкове масло і розітріть до утворення крихти.

В окремій мисці збийте яйця з ванільним екстрактом.

Додайте яєчну суміш до сухих інгредієнтів і перемішайте.

Поступово додавайте апельсиновий сік або воду, поки тісто не стане однорідним і м'яким.

Сформуйте кулю, обгорніть плівкою та охолодіть у холодильнику протягом 1 години.

Формування печива:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 3 мм.

Виріжте круги діаметром 7-8 см за допомогою формочки або склянки.

У центр кожного круга покладіть чайну ложку начинки.

Сформуйте трикутник, піднімаючи краї тіста і защипуючи кути, залишаючи частину начинки відкритою.

Випікання:

Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом, на відстані 2-3 см одне від одного.

Випікайте 12-15 хвилин до золотистого кольору.

Дайте охолонути перед подачею.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати до тіста цедру апельсина або лимона.

Експериментуйте з начинками: спробуйте сливовий джем, фінікову пасту або навіть солону карамель.

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