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С головой динозавра и телом птицы: ученые показали, как выглядело уникальное доисторическое существо (видео)

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Четверг 05 января 2023 21:17
С головой динозавра и телом птицы: ученые показали, как выглядело уникальное доисторическое существо (видео) Ученые сделали громкое открытие об эволюции ящеров у птиц (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Палеонтологи из Китайской академии наук совершили открытие, которое поможет понять, как ископаемые ящеры эволюционировали у птиц. Ученые исследовали окаменевший скелет доисторического существа, жившего около 120 миллионов лет назад.

У животного голова похожа на динозавра, а тело имеет больше общего с современными птицами.

О результатах исследований сообщает ресурс Sciencealert.

Как выглядело доисторическое существо

Эволюция от динозавра к птице проходила в несколько важных этапов. В них менялась форма, функции и окружающая среда, которые в конечном итоге привели к формированию тела, типичного для современных птиц.

Впрочем, природа и процесс этих изменений для ученых остаются не до конца понятными. Ученые надеются, что найденная в Китае окаменелость птицы, названная Cratonavis zhui, предоставит важную информацию об эволюции этих животных.

Ученые воссоздали форму черепа птицы и определили, что она почти такая же, как у динозавров типа Tyrannosaurus rex, и совсем не похожа на птичью.

С головой динозавра и телом птицы: ученые показали, как выглядело уникальное доисторическое существо (видео)

Окаменевшие останки доисторического существа (фото: sciencealert)

Интересно и то, что окаменелость Cratonavis имеет удивительно длинную лопатку и первую плюсневую кость (кость стопы) - такие характеристики редко встречаются в окаменелостях других динозавров-предков птиц и отсутствуют у современных птиц.

С головой динозавра и телом птицы: ученые показали, как выглядело уникальное доисторическое существо (видео)Ученые воспроизвели внешний вид древнего животного (фото: sciencealert)

Палеонтологи предполагают, что Cratonavis находился на эволюционном дереве между длиннохвостым археоптериксом, который был больше похож на рептилию, и орнитотораками, уже развившими многие черт современных птиц.

Раньше мы делились рейтингом самых удивительных доисторических животных, найденных за последние десятилетия.

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