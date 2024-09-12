Главный инструмент уборки: правильно выбираем швабру для своего пола

Губчатая швабра с отжимом

Этот тип швабры оснащен пластиковым или металлическим тростью, на конце которого прикреплен валик-губка. Она имеет механизм отжима, позволяющий ополоснуть насадку, не касаясь ее руками. Также губку можно легко заменить новой при необходимости.

Преимущества губчатой швабры:

Простота в использовании;

Хорошо собирает грязь, пыль, шерсть;

Имеет функцию отжима;

Доступная цена.

Швабра с губкой прекрасно подходит для любого типа напольного покрытия и удобна для пожилых людей (фото: Freepik.com)

Классическая деревянная швабра

Деревянная швабра имеет простую Т-образную конструкцию и является наиболее доступным вариантом. Для уборки понадобится дополнительно приобрести тряпку и ведро. Хотя этот тип швабры не всегда удобен для труднодоступных мест, он отличается долговечностью.

Преимущества деревянной швабры:

Прочность и надежность;

Низкая цена.

Швабра с веревочным мопом

Швабра с веревочной насадкой оснащена круглой платформой, на которой закреплены веревочные жгуты или ленты. Она часто продается в комплекте с ведром для полоскания и отжима.

Преимущества веревочной швабры:

Удобство отжима в специальном ведре;

Подходит для мытья разных покрытий;

Возможность стирки насадки в машинке;

Долговечность и доступность запасных мопов.

Швабра такого типа - универсальная (фото: Freepik.com)

Швабра с плоским мопом

Эта швабра имеет плоскую платформу, на которую крепится моп из микрофибры. Благодаря длинной ручке и маневренной платформе, швабра удобна для мойки под мебелью и в других труднодоступных местах. Мопы из микрофибры можно стирать в машинке, что делает их практичным и долговечным вариантом.

Преимущества плоской швабры:

Легкость и маневренность;

Подходит для любых типов полов;

Возможность мойки как пола, так и стен и окон.

Насадки для швабров

Швабры могут иметь разные сменные насадки, каждая из которых предназначена для разных задач. Наиболее распространенные материалы для насадок - это губка, микрофибра, веревки или ленты. Сменные мопы легко снимать, стирать и снова использовать.

Типы мопов:

Губка - идеально подходит для сбора пыли и жидкости, но может оставлять следы на полу.

Хлопок - хорошо впитывает воду и собирает мелкий мусор, но может оставлять ворсинки.

Микрофибра - универсальный и практичный вариант для всех типов полов.

Важные параметры при выборе швабры

Перед покупкой швабры подумайте об условиях, в которых она будет использоваться. Если у вас есть дети или домашние животные, следует выбрать модель со съемной насадкой, которую можно стирать.

Также обратите внимание на наличие дополнительных функций, таких как отжим или переменные мопы. При выборе швабры следует учитывать следующие факторы: