Головний інструмент прибирання: правильно вибираємо швабру для своєї підлоги

Губчаста швабра з віджимом

Цей тип швабри оснащений пластиковим або металевим києм, на кінці якого прикріплений валик-губка. Вона має механізм віджиму, що дозволяє сполоснути насадку, не торкаючись її руками. Також губку можна легко замінити на нову при потребі.

Переваги губчастої швабри:

Простота у використанні;

Добре збирає бруд, пил, шерсть;

Має функцію віджиму;

Доступна ціна.

Швабра з губкою чудово підходить для будь-якого типу підлогового покриття та зручна для людей похилого віку (фото: Freepik.com)

Класична дерев’яна швабра

Дерев'яна швабра має просту Т-подібну конструкцію і є найдоступнішим варіантом. Для прибирання знадобиться додатково придбати ганчірку і відро. Хоча цей тип швабри не завжди зручний для важкодоступних місць, він вирізняється своєю довговічністю.

Переваги дерев'яної швабри:

Міцність і надійність;

Низька ціна.

Швабра з мотузковим мопом

Швабра з мотузковою насадкою оснащена круглою платформою, на якій закріплені мотузкові жгути або стрічки. Вона часто продається в комплекті з відром для полоскання та віджиму.

Переваги мотузкової швабри:

Зручність віджиму у спеціальному відрі;

Підходить для миття різних покриттів;

Можливість прання насадки у машинці;

Довговічність та доступність запасних мопів.

Швабра такого типа - універсальна (фото: Freepik.com)

Швабра з плоским мопом

Ця швабра має плоску платформу, на яку кріпиться моп із мікрофібри. Завдяки довгій ручці і маневреній платформі, швабра зручна для миття під меблями і в інших важкодоступних місцях. Мопи з мікрофібри можна прати в машинці, що робить їх практичним і довговічним варіантом.

Переваги плоскої швабри:

Легкість і маневреність;

Підходить для будь-яких типів підлог;

Можливість миття як підлоги, так і стін та вікон.

Насадки для швабр

Швабри можуть мати різні змінні насадки, кожна з яких призначена для різних завдань. Найбільш поширені матеріали для насадок - це губка, мікрофібра, мотузки або стрічки. Змінні мопи легко знімати, прати і знову використовувати.

Типи мопів:

Губка - ідеально підходить для збору пилу і рідини, але може залишати сліди на підлозі.

Хлопок - добре вбирає воду і збирає дрібне сміття, але може залишати ворсинки.

Мікрофібра - універсальний і практичний варіант для всіх типів підлог.

Важливі параметри при виборі швабри

Перед покупкою швабри подумайте про умови, в яких вона буде використовуватися. Якщо у вас є діти або домашні тварини, варто обрати модель із знімною насадкою, яку можна прати.

Також зверніть увагу на наявність додаткових функцій, таких як віджим або змінні мопи. При виборі швабри слід враховувати такі фактори: