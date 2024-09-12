Головний інструмент прибирання: правильно вибираємо швабру для своєї підлоги

Швабра - це не просто інструмент для прибирання, а вкрай важлива частина вашого домашнього господарства, яка допоможе підтримувати чистоту і порядок з мінімальними зусиллями. Як вибирати швабри та що пропонують сучасні виробники?
РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як вибрати якісну швабру саме для вашого типу підлоги.
Цей тип швабри оснащений пластиковим або металевим києм, на кінці якого прикріплений валик-губка. Вона має механізм віджиму, що дозволяє сполоснути насадку, не торкаючись її руками. Також губку можна легко замінити на нову при потребі.
Переваги губчастої швабри:
Дерев'яна швабра має просту Т-подібну конструкцію і є найдоступнішим варіантом. Для прибирання знадобиться додатково придбати ганчірку і відро. Хоча цей тип швабри не завжди зручний для важкодоступних місць, він вирізняється своєю довговічністю.
Переваги дерев'яної швабри:
Швабра з мотузковою насадкою оснащена круглою платформою, на якій закріплені мотузкові жгути або стрічки. Вона часто продається в комплекті з відром для полоскання та віджиму.
Переваги мотузкової швабри:
Ця швабра має плоску платформу, на яку кріпиться моп із мікрофібри. Завдяки довгій ручці і маневреній платформі, швабра зручна для миття під меблями і в інших важкодоступних місцях. Мопи з мікрофібри можна прати в машинці, що робить їх практичним і довговічним варіантом.
Переваги плоскої швабри:
Швабри можуть мати різні змінні насадки, кожна з яких призначена для різних завдань. Найбільш поширені матеріали для насадок - це губка, мікрофібра, мотузки або стрічки. Змінні мопи легко знімати, прати і знову використовувати.
Типи мопів:
Перед покупкою швабри подумайте про умови, в яких вона буде використовуватися. Якщо у вас є діти або домашні тварини, варто обрати модель із знімною насадкою, яку можна прати.
Також зверніть увагу на наявність додаткових функцій, таких як віджим або змінні мопи. При виборі швабри слід враховувати такі фактори:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Spruce, Choice.com.au, Forbes Home.