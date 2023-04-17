Главный "фокус" мозга: ученые рассказали, как он перекручивает восприятие человека

Мозг человека - самый малоизученный и самый важный орган. Порой он творит с человеком и его сознанием совершенно непонятные вещи и трюки. А иногда мозг способен обманывать своего владельца и запутывать память.

Согласно новому исследованию, которое опубликовано в PLOS one , человек может неправильно помнить события буквально через несколько секунд после того, как они произошли.

Новый феномен ученые назвали "иллюзии кратковременной памяти" - он показывает, насколько легко и быстро люди переосмысливают события, чтобы они отвечали нашим представлениям, вместо того, чтобы точно "записывать" то, что происходит.

"Похоже, что кратковременная память не всегда точно отображает то, что только что произошло. Вместо этого память формируется тем, что мы ожидали увидеть", - утверждают исследователи.

Для эксперимента ученые пригласили более 500 добровольцев. Для проверки точности кратковременной памяти они прошли разные этапы четырех экспериментов. Каждый из экспериментов был направлен на запоминание последовательности букв латинского алфавита.

Когда участников попросили вспомнить, что они увидели буквально через полсекунды, они ошиблись немного меньше чем в 20% случаев. И количество ошибок подскочила до 30% - когда тот же вопрос был задан через 3 секунды.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые повторили тест в трех аналогичных экспериментах с другой группой добровольцев, которые не были включены в начальный анализ.

Исследователи пришли к выводу, что человеческий мозг записывает опыт на основании установленных представлений, которые позволяют нам генерировать более точные прогнозы о мире, отсекая особенности, которые не отвечают этим убеждениям.

"Эти иллюзии памяти, являются результатом знания мира, а не визуальной схожести. В совокупности результаты показывают, что знания мира могут формировать память, даже когда воспоминания только что сформировались", - говорят ученые.